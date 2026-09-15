La tarde del 14 de septiembre de 2026, Emerson Rey y su padre fueron asesinados a tiros en Guerrero.

De acuerdo con informes oficiales, la agresión tuvo lugar en Tenexpa, localidad ubicada en la región Costa Grande, a las 14 horas.

El creador de contenido y su padre salían del Ministerio Público cuando fueron atacados a tiros. Sus atacantes no solo les arrebataron la vida, también se robaron la motocicleta de Emerson Rey.

Asesinan al creador de contenido Emerson Rey (Emerson Rey / Facebook)

Michael, hermano de Emerson, fue el primero en llegar al sitio, por lo que inició una transmisión en vivo para solicitar una ambulancia y elementos policiacos.

El doble homicidio provocó la movilización de elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE).

Se acordonó la zona y se presenciaron peritos forenses para iniciar las indagatorias que contribuyan al esclarecimiento de los hechos. En tanto, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Hasta el momento, no hay personas detenidas y tampoco se ha establecido el posible móvil del doble asesinato.

Hermano de Emerson Rey revela la identidad de los presuntos asesinos

A poco del asesinato de Emerson Rey y su padre, Michael inició una transmisión en redes sociales con el propósito de denunciar los hechos y pedir ayuda.

El joven no ahondó en detalles; sin embargo, lanzó una acusación. Reveló la identidad de los presuntos asesinos.

Michael acusó directamente a Ignacio y Mirna Navarrete, posiblemente hermanos, de ser los autores intelectuales del crimen.

“Acaban de matar a Emerson Rey, a mi hermano, y acaban también de matar a mi papá, y culpo a Ignacio Navarrete eh, y a Mirna Navarrete, quien fue la que los mató” Michael, hermano de Emerson Rey

No está claro si la información proporcionada por el hermano del creador de contenido forma parte de la investigación en curso por este caso.