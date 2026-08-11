Sofía Murillo, influencer colombiana conocida en redes sociales como sofi.ichic, alcanzó gran popularidad compartiendo consejos de belleza y cuidado personal.
En Instagram reunió cerca de 50 mil seguidores, mientras que en TikTok superó los 209 mil, consolidándose como creadora de contenido en maquillaje y reseñas de productos.
Aunque no contaba con estudios universitarios, dedicó su tiempo a la producción de videos que conectaron con miles de jóvenes interesados en tendencias de estilo y autocuidado, convirtiéndose en una voz reconocida dentro del mundo digital.
Sofía Murillo murió el 8 de agosto de 2026 en un accidente en Río de Janeiro, Brasil.
¿Quién fue Sofía Murillo? Influencer colombiana
Sofía Murillo fue una popular influencer originaria de Colombia. A través de redes sociales compartía consejos de belleza y cuidado personal.
En Instagram, donde se identificaba como sofi.ichic, contaba con casi 50 mil seguidores.
En TikTok la seguían poco más de 209 mil personas.
¿Qué edad tenía Sofía Murillo? Influencer colombiana
Se desconoce la fecha de nacimiento de Sofía Murillo. Al momento de su muerte, ocurrida el 8 de agosto de 2026, la influencer colombiana tenía 17 años.
El pasado mes de junio compartió un video en TikTok sobre la organización de su cumpleaños.
Sofía Murillo murió en un accidente de helicóptero durante una vacaciones familiares en Río de Janeiro, Brasil.
La familia reservó un vuelo panorámico en helicóptero.
La influencer viajaba junto a su madre, Wendy Manrique, de 37 años, y su abuela, Rocío Cubillos, de 59 años. Las tres murieron luego de que la aeronave se desplomara. El piloto a cargo también murió.
¿Quién es el esposo de Sofía Murillo? Influencer colombiana
Sofía Murillo no estaba casada.
¿Qué signo zodiacal era Sofía Murillo? Influencer colombiana
Se desconoce la fecha de nacimiento de Sofía Murillo y, por tanto, su signo zodiacal.
¿Cuántos hijos tenía Sofía Murillo? Influencer colombiana
Sofía Murillo no tenía hijos.
¿Qué estudió Sofía Murillo? Influencer colombiana
Sofía Murillo no contaba con estudios universitarios. Dedicaba su tiempo a la creación de videos sobre belleza, maquillaje y cuidado personal.
¿En qué trabajó Sofía Murillo? Influencer colombiana
Sofía Murillo dedicaba su tiempo a la creación de videos sobre belleza, maquillaje y cuidado personal.
Asimismo, generaba reseñas sobre productos de belleza.