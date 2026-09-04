Víctor Manuel Sixtos Vázquez, conocido públicamente como Farath Coronel o “La Diabla Coronel” o “Brujo Mexicano” construyó una carrera pública ligada al esoterismo, la astrología y la lectura del tarot.

A lo largo de los años ganó notoriedad por sus apariciones en televisión y radio, donde compartía predicciones y análisis relacionados con temas de espectáculos y crecimiento personal.

Su estilo directo y su presencia en programas de alcance nacional como Hoy lo convirtieron en una figura reconocida dentro del ámbito esotérico y de entretenimiento en México.

El 4 de septiembre de 2026 fue localizado sin vida en un inmueble de la colonia Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Farath Coronel, locutor y guía espiritual, es localizado muerto en Cuautitlán Izcalli (Redes sociales)

¿Quién fue Farath Coronel?

Farath Coronel, conocido popularmente como el “Brujo Mexicano” o “La Diabla”, fue un vidente, astrólogo, tarotista, conferencista y conductor de televisión mexicano. Residió por mucho tiempo en Tijuana.

¿Qué edad tenía Farath Coronel?

De acuerdo con una publicación en redes, Farath Coronel tenía 49 años de edad.

¿Qué signo zodiacal era Farath Coronel?

Aunque no se tiene la fecha exacta de nacimiento de Farath Coronel, su signo zodiacal era Virgo.

¿Farath Coronel estaba casado?

Farath Coronel pertenecía a la comunidad LGBTQ+ y estaba casado con Joss de Sixtos, quien fungía como director operativo de la Fundación Farath Coronel A.C., la organización benéfica con la que apoyaban a niños y jóvenes con cáncer y VIH.

¿Farath Coronel tenía hijos?

No hay información pública que revele que Farath Coronel tuviera hijos.

¿Qué estudió Farath Coronel?

La trayectoria académica de Farath Coronel es desconocida. Combinó su formación de esoterismo, numerología, tarot y la ley de la atracción con prácticas en locución y conducción de medios de comunicación.

Farath Coronel, locutor y guía espiritual, es localizado muerto en Cuautitlán Izcalli (Redes sociales)

¿Cuál fue la trayectoria de Farath Coronel?

En sus primeros años de juventud, Farath Coronel se desempeñó laboralmente como exmodelo. Antes de adentrarse de lleno al plano espiritual y esotérico, fue paciente de cáncer.

Su salto a la fama masiva ocurrió gracias a sus invitaciones especiales en el programa matutino Hoy de Televisa, donde le leía el tarot a los conductores y lanzaba predicciones de la farándula.

También colaboró en programas de la cadena internacional Univision y en emisiones de Unicable como Montse & Joe.Radio. Participa recurrentemente en el programa Los Hijos de la Mañana de La KeBuena.