¿Quién fue El Piturris? Se trata del creador de contenido de nombre José Luis Esparza que fue asesinado tras ser objeto de un ataque armado directo en Ciudad Obregón, Sonora.

De acuerdo con los reportes, la víctima fue baleada el 10 de septiembre mientras estaba atendiendo la taquería familiar “Los Güichos”, donde un sujeto armado le disparó directamente al pecho.

Cabe destacar que además del establecimiento de alimentos en el que trabajaba, El Piturris se había convertido en una figura pública de redes sociales debido a que era creador contenido.

Asesinan al creador de contenido "El Piturris" en Ciudad Obregón (Yazmín Betancourt)

¿Quién fue el Piturris?

José Luis Esparza, conocido como El Piturris, fue un creador de contenido originario de Ciudad Obregón, Sonora, dedicado a compartir videos de humor, dinámicas urbanas y comedia en redes.

Fue el conductor del podcast “Desde la O”, espacio donde entrevistaba a personajes locales, conversaba sobre la cultura sonorense y compartía charlas sobre la vida cotidiana en el municipio de Cajeme.

El Piturris (Jose Luis Esparza G/Facebok)

A la par de su trabajo en plataformas digitales, El Piturris se desempeñaba como comerciante local, atendiendo un negocio familiar de comida, taquería y cenaduría, en la comunidad donde residía.

El 10 de septiembre de 2026 falleció tras sufrir un ataque armado directo mientras trabajaba en su negocio, hecho que generó repercusión en las plataformas digitales donde publicaba su contenido.

¿Qué edad tenía el Piturris?

En la información emitida por medios locales, se indica que José Luis Esparza mejor conocido como El Piturris, tenía 37 años.

¿Quién era la esposa de el Piturris?

En redes sociales publicó algunas fotografías con una mujer de quien se desconoce su nombre, pero al parecer era su pareja sentimental.

El Piturris con su familia (Jose Luis Esparza G/Facebok)

¿Qué signo zodiacal era el Piturris?

A partir de algunas publicaciones en Facebook, se puede determinar que nació un 8 de febrero, es decir que su signo zodiacal era el de Acuario.

¿Cuántos hijos tuvo el Piturris?

En sus redes sociales, el creador de contenido compartido varias fotos con su hijo menor de edad, a quien se refería como “Jr”.

El Piturris y su hijo (Jose Luis Esparza G/Facebok)

¿Qué estudió el Piturris?

No se tienen datos relacionados con la formación académica de El Piturris, pues no hay registros públicos sobre sus estudios.

¿En qué ha trabajado el Piturris?

En cuanto a la trayectoria laboral que desarrolló José Luis Esparza, solo se tiene información reciente, por lo que se sabe que se desempeñó en los siguientes trabajos:

Comerciante: Atendía una taquería / cenaduría en Ciudad Obregón, Sonora

Creador de contenido: Realizaba videos de comedia, vlogs y humor local para plataformas como TikTok y Facebook

El Piturris (Jose Luis Esparza G/Facebok)



