Claudio Ruffo Appel fue un empresario de Baja California que se mantuvo alejado de la política, a diferencia de su hermano Ernesto Ruffo Appel, exgobernador del estado.

Durante ese periodo, se le vinculó con el cártel de los Arellano Félix, según declaraciones de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien aseguró que mantenía vínculos comerciales a través de constructoras y farmacias.

Sin embargo, nunca existieron investigaciones oficiales ni se presentaron cargos en su contra, por lo que su trayectoria pública se mantuvo en el ámbito empresarial.

Claudio Ruffo Appel murió el 6 de agosto de 2018.

¿Quién fue Claudio Ruffo Appel?

Claudio Ruffo Appel fue una figura empresarial importante en Baja California que se mantuvo alejado de la esfera política a la que pertenecía su hermano, Ernesto Ruffo Appel.

Durante el gobierno de Ernesto Ruffo en Baja California, se le relacionó con el grupo criminal de los Arellano Félix.

¿Cuántos años tenía Claudio Ruffo Appel?

Claudia Ruffo Appel tenía 66 años al momento de su muerte, el 6 de agosto de 2018, cuando iba a practicarse un trasplante de hígado.

¿Cuál era el signo zodiacal Claudio Ruffo Appel?

Claudio Ruffo Appel nació un 25 de julio, por lo que su signo zodiacal el Leo.

¿Claudio Ruffo Appel tenía esposa?

Se desconoce si Claudio Ruffo Appel tenía esposa.

¿Claudio Ruffo Appel tenía hijos?

Tampoco se cuenta con información sobre si Claudio Ruffo Appel tenía o no hijos.

¿Qué estudió Claudio Ruffo Appel?

No existe información pública sobre su historial académico o grado de estudio de Claudio Ruffo Appel.

¿Cuál es la trayectoria de Claudio Ruffo Appel?

Claudio Ruffo Appel se mantuvo alejado del foco público y mantuvo sus actividades empresariales activas durante el gobierno de su hermano Ernesto Ruffo Appel.

En dicho periodo se le vinculó con el cártel de los Arellano Félix; de acuerdo con Joaquín “El Chapo” Guzmán, Claudio Ruffo mantuvo vínculos comerciales con el grupo criminal a través de empresas constructoras y farmacias.

Sin embargo, dichos señalamientos nunca fueron investigados o señalados de manera oficial y en ningún momento se presentaron cargos en su contra.