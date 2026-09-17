Claudia Sheinbaum explicó que gran parte de los vestidos y prendas que utiliza en actos públicos son confeccionados a partir de textiles artesanales que recibe como obsequio durante sus recorridos y giras por México.

“Yo reciclo mi ropa…¿de dónde saco yo este bordado?, la gran mayoría de los regalos que me hace la gente” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México señaló en la mañanera del 17 de septiembre que procura reutilizar estos materiales como una forma de reconocer el trabajo de las comunidades artesanas y promover la identidad cultural de México.

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum surgieron en medio del interés que generó el vestido inspirado en la tradición textil de Oaxaca que lució durante las celebraciones del Grito de Independencia 2026.

Vestido de Claudia Sheinbaum

Sheinbaum comparte que su ropa la confecciona con los textiles que le regalan en giras

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que recicla su ropa para poder compartir los diferentes textiles y bordados que se realizan en el país.

De acuerdo con Sheinbaum, usa los mismo trajes pero cambiando los bordados con el apoyo de costureras y costureros que reusan partes de los textiles que le obsequian, como:

rebozos

huipiles

ipiles

“¿De dónde saco yo este bordado? la gran mayoría de regalos que me hacen cuando voy, la gente, a los distintos lugares…tomamos una partecita y los reciclamos en los trajes” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum reitera que hay que sentir orgullo por “lo nuestro”

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que decide usar los bordados y textiles mexicanos porque considera importante resaltar la identidad del país.

Asimismo, reiteró la importancia de mostrar orgullo por nuestra identidad y aseguró que “no hay nada más hermoso que esto”.

“¿Por qué uso esta ropa, por qué me importa? Porque no hay nada más hermoso que esto” Claudia Sheinbaum

Asimismo, aprovechó para agradecer a las y los artesanos que le ayudaron con la confección, no solo del vestido que usó durante el Grito de Independencia, sino a quienes la apoyan con el reciclaje de sus trajes con los diferentes textiles que le obsequian.