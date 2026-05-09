Delia Aurora Hernández, diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Coahuila, fue víctima de un intento de feminicidio, según denunció el partido el 9 de mayo de 2026.

A través de un comunicado, Morena señaló a Édgar Sánchez, candidato de la alianza PRI-Unidad Democrática de Coahuila, como presunto responsable de la agresión contra la mujer.

El hecho ocurrió en el municipio de San Pedro, cuando un grupo de personas armadas con bates y fierros agredieron al equipo de Delia Aurora Hernández mientras hacían actividades políticas en territorio.

¿Quién es Delia Aurora Hernández? Diputada de Morena en Coahuila

Delia Aurora Hernández Alvarado es una política mexicana y diputada local de Morena en el Congreso de Coahuila, quien, según denunció su partido, fue víctima de un intento de feminicidio.

Delia Aurora Hernández, diputada de Morena en Coahuila (Especial)

No es la primera vez que Delia Aurora Hernández Alvarado denuncia agresiones en su contra, pues, en 2024, acusó a Édgar Sánchez, entonces candidato de Morena a la alcaldía de San Pedro de las Colonias, por amenazas.

Sin embargo, el morenista presentó una denuncia contra Hernández Alvarado por daño moral, hostigamiento, abuso de poder y lo que resulte, después de que ella lo acusara de ejercer violencia política de género.

Más recientemente, Delia Aurora Hernández Alvarado se perfila como candidata de Morena a diputada local por el Distrito 4 en Coahuila para las elecciones de 2026.

¿Cuántos años tiene Delia Aurora Hernández?

La información de Delia Aurora Hernández como su fecha de nacimiento no es pública, por lo que no se conoce su edad.

¿Quién es el esposo de Delia Aurora Hernández?

La diputada de Coahuila mantiene su información enfocada en su carrera política, por lo que no se conoce el estado civil de Delia Aurora Hernández.

¿Delia Aurora Hernández tiene hijos?

Sí, Delia Aurora Hernández es madre de una adolescente llamada Fernanda.

¿En qué trabajó Delia Aurora Hernández?

Delia Aurora Hernández Alvarado ha trabajado en cargos relacionados con atención ciudadana y operación política.

Según su ficha curricular del Congreso de Coahuila, trabajó en:

Instituto Nacional Electoral (INE) como supervisora electoral en 2018

DIF Municipal de San Pedro como jefa del Departamento de Atención Ciudadana entre 2019 y 2021

Morena Nacional como coordinadora operativa territorial en 2022

Morena Nacional como distrital de defensa en 2023

Delia Aurora Hernández, diputada de Morena en Coahuila (Especial)

¿Qué estudió Delia Aurora Hernández?

Delia Aurora Hernández Alvarado tiene como nivel máximo de estudios una Licenciatura en Derecho en el CEUC.

Morena exige protección para Delia Aurora Hernández

Tras la agresión, Morena emitió un comunicado en el que señalaba al priista Édgar Sánchez como presunto responsable, ya que se encontraba en el lugar de los hechos.

Tras lo sucedido, el partido pidió a la Fiscalía General del Estado ( FGE ) de Coahuila no restar importancia a “un ataque que incluyó amenazas directas contra una diputada local” y que se investigue como tentativa de feminicidio.

Además, solicitó al Instituto Electoral de Coahuila implementar medidas de protección para Delia Aurora Hernández, así como castigo para los autores intelectuales y materiales.