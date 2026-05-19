Violeta Remedios Núñez Rodríguez es una economista, investigadora y académica mexicana de la UAM Xochimilco, reconocida por sus estudios sobre desarrollo rural, territorios indígenas, minería y modelos extractivos en México.

En 2026 fue detenida por fuerzas israelíes mientras participaba en una misión de ayuda humanitaria en Gaza, hecho que generó reacciones dentro de la UAM, institución que pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dar acompañamiento al caso.

Si quieres conocer quién es, qué estudió y cuál ha sido su trayectoria académica y profesional, aquí te contamos los datos más importantes sobre Violeta Remedios Núñez Rodríguez.

¿Quién es Violeta Remedios Núñez Rodríguez?

Violeta Remedios Núñez Rodríguez se ha especializado en economía agraria, desarrollo rural, campesinado, minería y territorios indígenas, consolidándose como una de las voces académicas más reconocidas en temas de extractivismo y políticas territoriales en México.

Además de su labor docente en licenciatura y posgrado, es autora de libros e investigaciones relacionadas con comunidades indígenas, minería mexicana y conflictos territoriales.

También ha participado en foros académicos y espacios públicos sobre litio, transición energética y desarrollo rural.

¿Qué edad tiene Violeta Remedios Núñez Rodríguez?

Hasta el momento no existe información pública verificable sobre la fecha de nacimiento o edad exacta de Violeta Remedios Núñez Rodríguez.

¿Violeta Remedios Núñez Rodríguez tiene pareja?

No hay información pública confirmada sobre la vida sentimental o estado civil de Violeta Remedios Núñez Rodríguez.

¿Qué signo zodiacal es Violeta Remedios Núñez Rodríguez?

Debido a que no se conoce públicamente la fecha de nacimiento de Violeta Remedios Núñez Rodríguez, no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Violeta Remedios Núñez Rodríguez tiene hijos?

No existe información pública verificable sobre si Violeta Remedios Núñez Rodríguez tiene hijos.

¿Qué estudió Violeta Remedios Núñez Rodríguez?

Violeta Remedios Núñez Rodríguez cuenta con formación especializada en economía y desarrollo rural:

Licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Maestría en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco

Doctorado en Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco

Estancia posdoctoral en el Área de Economía Agraria, Desarrollo Rural y Campesinado de la UAM Xochimilco

¿En qué ha trabajado Violeta Remedios Núñez Rodríguez?

Violeta Remedios Núñez Rodríguez ha desarrollado su trayectoria principalmente en la investigación, docencia y análisis de temas relacionados con desarrollo rural, minería y territorios indígenas.

Entre las principales actividades y cargos de su carrera destacan: