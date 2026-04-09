La Ley Myrna, conocida formalmente como “Protección al patrimonio social”, busca proteger a adultos mayores cuyo único recurso de supervivencia es el apoyo social que reciben en México a fin de cubrir necesidades alimentarias.
Su origen viene de un caso de abuso financiero a una mujer, de 67 años de edad, llamada Myrna, a quien una institución financiera le bloqueó su cuenta para cubrir un crédito.
Aquel recurso era el único con el que contaba Myrna, enferma de diabetes y síndrome mielodisplásico, para cubrir necesidades alimentarias y de salud.
Pero ¿qué es y cómo protegerá los apoyos sociales en México?
¿Qué es la Ley Myrna?
La Ley Myrna, iniciativa de reforma impulsada por el diputado federal Adrián González Naveda, del Partido del Trabajo, y respaldada por la asociación civil El Barzón.
Tiene como objetivo convertir los recursos de los programas sociales en activos legalmente intocables e inembargables por parte de instituciones bancarias y despachos de cobranza.
¿Cómo operará y protegerá los recursos?
La Ley Myrna operará mediante la adición de decretos al Código Civil Federal, Código de Comercio y la Ley de Instituciones de Crédito.
Su mecanismo de protección se basa en los siguientes pilares:
- Reconocimiento Jurídico: Se reconoce legalmente a los apoyos sociales como recursos de carácter alimentario blindados ante reclamaciones de deuda.
- Restricción a instituciones bancarias: Los bancos estarán obligados a implementar mecanismos técnicos para identificar estas cuentas y evitar de forma automática que sean congeladas por deudas civiles o mercantiles.
- Blindaje: Prohíbe a bancos retener estos fondos.
- Única excepción: Instituciones bancarias podrán retener este recurso para el pago de pensión alimenticia en favor de los hijos.
Programas protegidos
La Ley Myrna se encuentra en comisiones de la Cámara de Diputados para su análisis y posterior votación.
De aprobarse entrará en vigor en 60 días. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tendrá 120 días para emitir la regulación técnica que los bancos deberán seguir.
Entre los recursos de programas sociales protegidos, destaca:
- Pensión para el Bienestar
- Becas Benito Juárez