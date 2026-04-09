La Ley Myrna, conocida formalmente como “Protección al patrimonio social”, busca proteger a adultos mayores cuyo único recurso de supervivencia es el apoyo social que reciben en México a fin de cubrir necesidades alimentarias.

Su origen viene de un caso de abuso financiero a una mujer, de 67 años de edad, llamada Myrna, a quien una institución financiera le bloqueó su cuenta para cubrir un crédito.

Aquel recurso era el único con el que contaba Myrna, enferma de diabetes y síndrome mielodisplásico, para cubrir necesidades alimentarias y de salud.

Pero ¿qué es y cómo protegerá los apoyos sociales en México?

¿Qué es la Ley Myrna?

La Ley Myrna, iniciativa de reforma impulsada por el diputado federal Adrián González Naveda, del Partido del Trabajo, y respaldada por la asociación civil El Barzón.

Tiene como objetivo convertir los recursos de los programas sociales en activos legalmente intocables e inembargables por parte de instituciones bancarias y despachos de cobranza.

¿Cómo operará y protegerá los recursos?

La Ley Myrna operará mediante la adición de decretos al Código Civil Federal, Código de Comercio y la Ley de Instituciones de Crédito.

Su mecanismo de protección se basa en los siguientes pilares:

Reconocimiento Jurídico: Se reconoce legalmente a los apoyos sociales como recursos de carácter alimentario blindados ante reclamaciones de deuda.

Restricción a instituciones bancarias: Los bancos estarán obligados a implementar mecanismos técnicos para identificar estas cuentas y evitar de forma automática que sean congeladas por deudas civiles o mercantiles.

Blindaje: Prohíbe a bancos retener estos fondos.

Única excepción: Instituciones bancarias podrán retener este recurso para el pago de pensión alimenticia en favor de los hijos.

Pensión Bienestar (Michelle Rojas / SDPnoticias )

Programas protegidos

La Ley Myrna se encuentra en comisiones de la Cámara de Diputados para su análisis y posterior votación.

De aprobarse entrará en vigor en 60 días. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tendrá 120 días para emitir la regulación técnica que los bancos deberán seguir.

Entre los recursos de programas sociales protegidos, destaca: