Roberto Velasco Álvarez informó sobre la situación de las tres mexicanas detenidas por fuerzas de Israel tras la intercepción de la Flotilla Global Sumud.

Durante la conferencia mañanera de este martes 19 de mayo de 2026, el funcionario aseguró que el Gobierno de México mantiene comunicación diaria con las familias de las connacionales y realiza gestiones diplomáticas para exigir respeto a sus derechos humanos.

“Como ustedes saben, por instrucciones de la presidenta, hemos tenido varias reuniones con las familias y representantes de quienes están en esta flotilla. Yo mismo me reuní con ellos y nuestro equipo tiene comunicación diaria” Roberto Velasco, canciller de México

¿Quiénes son las tres mexicanas detenidas por Israel?

Las mexicanas detenidas tras la intercepción de la embarcación Venus fueron identificadas como:

Violeta Núñez, profesora y periodista

Sol González Eguía, psicóloga social

Paulina del Castillo Poblano

Las tres viajaban a bordo del barco Venus, perteneciente a la Flotilla Global Sumud, cuya misión era entregar ayuda humanitaria a Gaza en medio del conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con la información oficial, la embarcación fue interceptada por fuerzas israelíes cuando navegaba en aguas internacionales.

¿Qué pidió México a Israel tras la detención de las mexicanas?

Según explicó Roberto Velasco, el Gobierno de México solicitó a Israel garantizar en todo momento el respeto a los derechos humanos de las mexicanas detenidas.

Además, pidió que reciban un trato digno, sean liberadas lo antes posible y puedan regresar a territorio mexicano con apoyo consular.

“¿Qué es lo que hemos planteado a Israel y a los países de la región? Que en todo momento haya respeto a los derechos humanos de estas personas, que haya un trato digno, que se les libere cuanto antes y que puedan regresar a nuestro país con apoyo de nuestros consulados” Roberto Velasco, canciller de México

El canciller también subrayó que, al tratarse de aguas internacionales, las personas a bordo contaban con derecho a la libre navegación.

México también da seguimiento a otros activistas interceptados

En una actualización sobre el mismo caso, Velasco informó que el Gobierno de México también tiene información sobre el activista Almatúasem Belá Alburica Flores, luego de que otra embarcación relacionada con la flotilla fuera interceptada.

Asimismo, indicó que actualmente dos embarcaciones permanecen en puerto y otras dos continúan en ruta.

¿Cuál es el protocolo de México ante detenciones de connacionales en el extranjero?

Roberto Velasco explicó que el protocolo de actuación del Gobierno de México ante detenciones de connacionales en el extranjero contempla:

Activar mecanismos de coordinación con consulados mexicanos para localizar a las personas detenidas

Mantener comunicación con autoridades de otros países si existen ciudadanos extranjeros involucrados

Confirmar los centros de traslado o detención de los connacionales

Iniciar gestiones diplomáticas para lograr su liberación y retorno inmediato a México

El funcionario añadió que, una vez que se confirma el traslado de mexicanos a centros de detención, comienzan las acciones consulares y diplomáticas necesarias para facilitar su liberación y regreso al país.