Víctor Manuel Aguilar Pérez, actual funcionario de la Secretaria de Economía, fue propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum para ser el nuevo embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Este puesto es de especial relevancia debido a que la OMC está conformada por embajadores de todo el mundo y es la organización internacional encargada de establecer las normas que rigen el comercio entre países.

¿Quién es Víctor Manuel Aguilar Pérez?

Víctor Manuel Aguilar es el actual jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) de la Secretaría de Economía, institución encabezada por Marcelo Ebrard.

Aguilar Pérez ha trabajado en esa institución desde 2011, donde ha desempeñado distintos cargos relacionados con el comercio internacional; además, formó parte de la Misión de México ante la Unión Europea.

Gracias a esta sólida trayectoria, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso a Víctor Manuel Aguilar Pérez para formar parte de su gabinete y ocupar la Embajada de México ante la OMC.

Sheinbaum propone a Víctor Manuel Aguilar Pérez como embajador de México ante la OMC (Michelle Rojas)

¿Cuántos años tiene Víctor Manuel Aguilar Pérez?

Debido a su trayectoria, se estima que Víctor Manuel Aguilar Pérez tendría entre 50 a 60 años.

¿Quién es la esposa e hijos de Víctor Manuel Aguilar Pérez?

No hay detalles públicos que den cuenta de los datos familiares de Víctor Manuel Aguilar Pérez, por lo que no se conoce la identidad de su esposa o hijos.

¿Que estudió Víctor Manuel Aguilar Pérez?

Víctor Manuel Aguilar Pérez cuenta con una Licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Asimismo, tiene una Maestría en Economía en El Colegio de México (Colmex).

¿En qué ha trabajado Víctor Manuel Aguilar Pérez?

Víctor Manuel Aguilar Pérez ha desarrollado su carrera principalmente en el ámbito del comercio internacional dentro del gobierno mexicano.

Entre sus principales cargos, se encuentran:

Jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) de la Secretaría de Economía

Funcionario en la Misión de México ante la Unión Europea

Consejero comercial de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Brasilia

Claudia Sheinbaum propone a Víctor Manuel Aguilar Pérez como embajador de México ante la OMC

La presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo, informó el viernes 13 de marzo que recibió de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum la propuesta en favor de Víctor Manuel Aguilar Pérez como embajador ante la OMC.

“Quiero informarles que el día de hoy recibimos de parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum la propuesta de nombramiento en favor de Víctor Manuel Aguilar Pérez como Embajador Plenipotenciario de México ante la OMC” Laura Itzel Castillo, presidenta de la Cámara de Senadores

La senadora precisó que la propuesta será turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores para su análisis y eventual aprobación, por lo que podría ser ratificada por el Pleno la tercera semana de marzo.

Es de recordar que la OMC está conformado por embajadores de todos los países, quienes tienen el deber de garantizar que la economía se realice de la manera más fluida, previsible y libre posible.

Las tareas de sus embajadores consisten en:

Negocian acuerdos con otros países en Ginebra (Suiza)

Defienden los intereses comerciales de su país

Participan en decisiones y votaciones sobre reglas comerciales