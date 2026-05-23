La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, la morenista Laura Itzel Castillo, informó sobre la recepción de la propuesta de reforma sobre candidaturas que turnó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Quiero informar que hemos recibido la iniciativa de la Presidenta para reformar y adicionar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en Materia de Integridad en Candidaturas. Laura Iztel Castillo. Presidenta del Senado

Por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales, la legisladora integrante de la fracción parlamentaria de Morena, destacó que en apego al proceso, la propuesta se turnará a comisiones.

Pero, ¿cuáles son los puntos clave de la iniciativa presidencial? Te contamos todos los detalles de la propuesta que llegó al Senado el 22 de mayo en busca de ser aprobada.

Los puntos clave de la iniciativa de Sheinbaum sobre candidaturas

La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que ya llegó al Senado, busca establecer un mecanismo de blindaje electoral para impedir la infiltración del crimen organizado en las candidaturas por medio de estos puntos clave:

Creación de una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, la cual se deberá formar por 5 consejeros electorales del INE y tendrá una duración de 3 años

Revisión de aspirantes, lo cual implica que los partidos políticos y candidaturas independientes deberán entregar listas de aspirantes para que se realice un análisis antes de su registro oficial

La Comisión trabajará en coordinación con la FGR, la UIF, la CNBV y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para detectar posibles riesgos de vínculos con delincuencia organizada

Informe de riesgos a cargo del INE, que tendrá que notificar si existe un riesgo razonable en algún perfil, sin que ello implique automáticamente la cancelación de la candidatura

Respeto a presunción de inocencia, por lo que la decisión final de registrar o no a un aspirante seguirá siendo de los partidos, aunque con información de seguridad e inteligencia como referencia

Cabe destacar que en la propuesta se establece que de ser aprobada, el mecanismo estará vigente antes del inicio del proceso electoral de 2027, con la finalidad de blindar las candidaturas desde su origen.

Claudia Sheinbaum (Daniel Augusto / Daniel Augusto)

Senado ya recibió la propuesta de reforma de Sheinbaum

La senadora Laura Itzel Castillo, informó que ya se recibió la iniciativa de Claudia Sheinbaum para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad en candidaturas.

En su tuit, refirió que la reforma será turnada a comisiones con el fin de que sea analizada y discutida por las dos cámaras durante el próximo periodo extraordinario de sesiones del Congreso.

Laura Itzel Castillo informa recepción de propuesta de Sheinbaum (@LauraI_Castillo/X)

Sobre el periodo extraordinario, resaltó que fue convocado por la Comisión Permanente el pasado 21 de mayo, observando las disposiciones de los artículos 67 y 78 de la Constitución Política.

Asimismo Laura Itzel Castillo subrayó que la iniciativa de Claudia Sheinbaum será discutida en el marco de ese periodo extraordinario, donde se abordará la propuesta de integridad en candidaturas para fortalecer el proceso legislativo.