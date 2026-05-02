Guadalupe Chavira de la Rosa, una política mexicana con una amplia trayectoria en la Ciudad de México y el Congreso de la Unión. Su nombre ha tomado relevancia tras asumir un escaño en el Senado. Aquí te contamos sobre su vida, carrera y experiencia dentro de Morena.

¿Quién es Guadalupe Chavira de la Rosa?

Guadalupe Chavira de la Rosa es una política mexicana, miembro del partido Morena, que actualmente se desempeña como senadora de la República desde 2024.

Originaria de la Ciudad de México, inició su carrera política en el año 2000, cuando fue electa como jefa delegacional de Milpa Alta, siendo una de las primeras autoridades locales elegidas por voto popular en esa demarcación.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos legislativos y administrativos, tanto en el ámbito local como federal, incluyendo diputaciones en el Congreso de la Ciudad de México y en la Cámara de Diputados.

¿Qué edad tiene Guadalupe Chavira de la Rosa?

Guadalupe Chavira nació el 9 de agosto de 1968, por lo que actualmente tiene 57 años.

¿Guadalupe Chavira de la Rosa tiene esposo?

Se desconoce si Chavira de la Rosa tiene esposo, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Guadalupe Chavira de la Rosa?

Al haber nacido el 9 de agosto, Guadalupe Chavira es Leo, signo que se caracteriza por ser líder, seguro de sí mismo y carismático.

¿Guadalupe Chavira de la Rosa tiene hijos?

No hay información disponible sobre si Guadalupe Chavira tiene hijos, pues los detalles públicos se centran en su carrera.

¿Qué estudió Guadalupe Chavira de la Rosa?

Guadalupe Chavira cuenta con una licenciatura en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿En qué ha trabajado Guadalupe Chavira de la Rosa?