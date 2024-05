Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza primera de Distrito en materia de amparo en la Ciudad de México (CDMX), denunció a Carlos Alpízar exsecretario general del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y al ministro en retiro Arturo Zaldívar por presuntas presiones en su contra; aquí te decimos quién es la jueza.

De acuerdo con información de N+, Carlos Alpízar buscó a principios de 2021 a Sandra Leticia Robledo Magaña para abordar el tema un inmueble, el rancho Las Mesas ubicado en Valle de Bravo, el cual fue asegurado desde 2016 al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

“Llega muy relajado, muy sonriente, yo ya bastante inquieta y me dijo que el motivo de mi presencia es que querían hablar conmigo de un asunto (por el) que estaban muy preocupados, por un asunto que tenía yo relativo a un bien inmueble que está en el Estado de México”, contó Leticia Robledo, quien explicó que esta conversación ocurrió en la oficina de Alpízar, en el piso 14 del CJF.

“Yo le pregunté si se refería al asunto del señor Duarte. ¿Dónde va promoviendo el señor este que se dice que era prestanombres?’ Y Carlos Alpízar me dice: No, no nos interesa eso, el punto es que el rancho no puede estar parado por una decisión de usted”

Leticia Robledo