El ministro en retiro, Arturo Zaldívar, reaccionó en contra de Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por los audios filtrados de Carlos Aplizar; “es una bajeza” aseguró el ex ministro de la SCJN.

De acuerdo con los audios exhibidos por N+ ayer 7 de mayo, el magistrado Alberto Roldán habría sido presionado entre 2020 y 2021 por Carlos Alpizar, secretario general del Consejo de la Judicatura, para emitir una resolución de amparo considerada prioritaria para Arturo Zaldívar.

El amparo en cuestión fue por el caso de Frida Martínez Zamora, ex secretaria general de la Policía Federal, quien fue señalada en 2020 por realizar desvíos de recursos en la extinta institución que ascendían a más de 2 mil 500 millones de pesos.

“No te estamos pidiendo que hagas algo indebido, jamás lo haríamos, y jamás te lo pediríamos, simplemente nosotros lo hemos estudiado, lo hemos platicado con el presidente de la SCJN, hemos debatido esto con el presidente. Trae muy claro el tema, lo conoce muy bien; inclusive él dijo: ‘Oye, pudiera ser por acá’, o sea, honestamente, como lo está diciendo Constancio y coincide con el presidente. Entonces, no es bajar una línea, por supuesto que no, jamás lo haríamos, está muy claro el tema y que nos ayudaras un poquito a sensibilizar ese tema, de esa manera te lo pido yo encarecidamente. Es un tema trascendental para la institución” Carlos Alpizar

Arturo Zaldívar acusa filtración de Norma Piña: “Es un error, una bajeza, un comportamiento indebido de la ministra”

Arturo Zaldívar aseguró que los audios fueron filtrados a N+ por Norma Piña. En ese sentido, criticó lo anterior por no respetar la presunción de inocencia de las personas que se escuchan en las grabaciones; “y además yo ni estoy participando”, dijo el ministro en retiro.

“Lamento el uso faccioso, contrario a la Constitución, con una clara intencionalidad político electoral de parte de la ministra Norma Piña. Está usando todo el Poder Judicial de la Federación para denostar y para evidenciar investigaciones que debe tener en secrecía; hizo primero una filtración masiva de una denuncia anónima supuestamente y ahora hace una filtración selectiva de otro asunto” Arturo Zaldívar

Además, negó todas las acusaciones en su contra:

“Yo nunca di ninguna instrucción, comentario o presión a ningún juez, jueza, magistrado o magistrada. Y tampoco di jamás instrucción a colaborador alguno mio para que lo hiciera. En ese sentido, todo lo que se trata es desviar la atención para golpearme” Arturo Zaldívar

Arturo Zaldívar también cuestionó la autenticidad de los audios; “no sé si son audios que fueron manipulados, si son audios que son falsos; no lo sé porque yo no participé en la reunión ni en la conversación ni nada”. Sin embargo, se dijo a favor de que se realicen las investigaciones correspondientes:

“Yo tengo confianza en los colaboradores que trabajaron conmigo, no estoy en contra de que se investigue; que se investigue todo lo que se tenga que investigar. Y si después de una investigación imparcial, neutral, alguno de mis colaboradores incurrió en una conducta indebida, yo no tengo ningún problema en que se tomen las sanciones o consecuencias correspondientes” Arturo Zaldívar

Caso de Frida Martínez Zamora: Presionan a magistrado de la SCJN para emitir una resolución de amparo

En torno al caso de Frida Martínez Zamora, N+ reveló audios que dieron cuenta de que las presiones sobre Alberto Roldán fueron en aumento, a fin de que emitiera una resolución de amparo sobre el caso de la exsecretaria general de la Policía Federal.

Los audios habrían sido grabados en el piso 14 del Consejo de la Judicatura, donde se ubica la oficina de Carlos Alpizar:

“Entonces, cuidado: échale coco, que caiga en manos de Beto (Roldán), con toda la confianza institucional, con todo el cariño, ayudarte y cuidarte, pero que nos ayudes a ver cómo le podemos hacer. Entiendo que Constancio ya más o menos te dio la línea de cómo poder hacerle” Carlos Alpizar

En al audio, Alpizar aseguró que este caso era prioritario para el entonces presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar:

“Dependen las reformas de eso. A ese grado te lo digo, dependen de verdad muchos temas: los fondos, o sea, te lo digo de amigos y es un tema que dices tú ¿qué tiene que ver? Más de lo que nos podemos imaginar, o sea, no es un interés particular, es un interés institucional; entonces, sí, ayúdanos” Carlos Alpizar

La insistencia del secretario general del Consejo de la Judicatura y mano derecha de Arturo Zaldívar llegó al punto de querer interrumpir las vacaciones de Alberto Roldán:

“¿Quieres que nos reunamos en tus vacaciones o quieres que nos veamos después?, para yo decirle al presidente con gran seguridad y Constancio también, que el engrose estará listo. Que sí sea una audiencia que se lleve y que se conozca de fondo, lo que les puedo decir es que ya con eso tengo la plena seguridad de que va a salir el primero de febrero” Carlos Alpizar

Debido al aplazamiento de la reunión, Carlos Alpizar hizo referencia a la familia de Roldán en una aparente amenaza:

“Y, ojalá, como se lo dije al presidente y como ya te lo dijo Constancio, no haya una sorpresa negativa; al contrario, yo creo que hay una gran disposición como amigo de sumarse en este proyecto institucional. Te lo reitero porque sí me lo dijo: “Dile muy claramente, conozco muy bien a su padre, el señor Alejandro, que ya está a punto o ya está jubilado, ¿verdad?, yo lo conozco muy bien, he tenido algunas ahí comunicaciones de él, de tu hermana que también está allá en Morelos, conozco perfectamente bien cómo son, son una gran familia, que queremos ayudarla para que salga adelante” Carlos Alpizar

Sin embargo, la presión siguió aumentando sobre Alberto Roldán:

“Tú sabes que esto es política, es distinto el negocio que la política. En la política hay trascendencias, hay consecuencias, hay muchas cosas que no se reponen con dinero sino con otras cosas; entonces, si pudiéramos saber y me das la oportunidad de que, como amigos, te lo pido yo, sé que es un tema que no estoy violando ni tocando ningún tema, te lo digo como amigo (…). Porque sería muy lamentable que traigamos una idea y que viniera otra y que el presidente dijera: ‘Uta, me hubieran dicho para ver políticamente qué puedo hacer’; no sé, alguna solución alterna institucional y extraoficialmente. Entonces sí nos ayudarías lo más que se pudiera saber” Carlos Alpizar

No obstante, después bajó el tono de los mensajes:

“No hay presión, sé que hubo algún momento a lo mejor que por la premura, por la necesidad, por el nerviosismo, es que cuando te encarga el presidente de la Corte, es como con el presidente de la República, entonces la necesidad de poder sacar las cosas lo mejor” Carlos Alpizar

El caso de Frida Martínez Zamora

Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez, ex secretarios generales de la Policía Federal, fueron señalados en 2020 por realizar desvíos de recursos en la extinta institución que ascendían a más de 2 mil 500 millones de pesos.

En 2020, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) detectó la elaboración y cobro de cheques nominativos por sumas de entre 15 y 30 millones de pesos, a nombre de los funcionarios antes mencionados.

Este caso ocurrió cuando se puso en marcha la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y la extinta Policía Federal pasó a formar parte de dicha institución.

De acuerdo con los funcionarios del actual gabinete de seguridad que tuvieron acceso al expediente revisado por un juez federal en Almoloya de Juárez, la empresa que vendió el programa de espionaje Rafael exigió el cumplimiento de un pago por de 2 mil 600 millones de pesos.

Fue en este punto que las autoridades descubrieron un sobreprecio por el programa Rafael, ya que se pagó cuatro veces su costo y el contrato contaba con cláusulas ventajosas para los vendedores, como pagar anualmente las licencias de uso.

Como titulares de la Secretaría General de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez tenían las siguientes funciones: