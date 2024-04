El periodista Arturo Ángel del portal Notitita Criminis aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CFJ) iniciaron una investigación por posible corrupción del exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

La investigación habría sido ordenada por la actual ministra presidenta de la Corte, Norma Piña.

Pero no sólo el ex ministro sería investigado, sino también otros ex funcionarios cercanos al mismo como consecuencia de acusaciones por:

corrupción

extorsión

enriquecimiento ilícito

otras conductas ilícitas

La investigación contra Arturo Zaldívar

El periodista Arturo Ángel informó que Norma Piña, la ministra presidenta de la SCJN, instruyó la apertura de la investigación contra Arturo Zaldívar al CJF y a la Unidad General de Responsabilidades Administrativas de la Corte, ésta última por ser única con facultades para investigar al ex ministro.

Cabe resaltar que esta investigación viene de una denuncia anónima en contra de más de 50 funcionarios del Poder Judicial de la Federación, entre quienes destacan jueces y magistrados que bajo una supuesta complicidad o presión habrían aceptado resolver problemas penales, administrativos, mercantiles y civiles en los sentidos que les eran indicados o recomendados, señalan.

De esto acusa la SCJN a Arturo Zaldívar

En su información, el periodista Arturo Ángel señala que con base a la investigación número J/108/2024, estas acusaciones contra Arturo Zaldivar, son también para:

Netzaí Sandoval Ballesteros, exdirector general del Instituto de la Defensoría Pública Federal, que actualmente actúa como jefe de la ponencia de la ministra Lenia Batres

Carlos Alpízar Salazar, exsecretario General de la presidencia de la Corte y considerado mano derecho de Zaldívar

Edgar Manuel Bonilla del Ángel, extitular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles

Arely Gómez, ex procuradora que también trabajó como contralora del Poder Judicial mientras Arturo Zaldívar era ministro presidente, quién además acaba de ser nombrada auditora general de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación

Aunque también se señalan más complicidades pero con externos a la Corte, como con Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la Presidencia de la República, y despachos de abogados cercanos al mismo.

Las acusaciones hacia Arturo Zaldívar van en el sentido de que vulneró “la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”.

La @SCJN inicia investigación al Ex-Ministro Arturo Zaldívar por diversos supuestos denunciados. pic.twitter.com/9t8ajPRZSf — Foro de Constitucionalistas de México (@ForoConstMex) April 12, 2024

Además de “ejercer presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo, y hasta dinero”.

“O bien a través de extorsiones o amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o de funciones”.

Según esta misma información de la denuncia anónima, los presuntos brazos operadores de Arturo Zaldívar eran Arely Gómez y el magistrado Jaime Santana Turral, quien estaba a cargo de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del CJF.

Los jueces señalados en estar dentro de esta red de corrupción en la SCJN son:

Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna

Iván Zeferin Hernández, quien manejaba varios casos en asuntos de corrupción y delincuencia organizada

Aseguran que en esta red también se ofrecían o vendían favores políticos, entre los posibles beneficios, según ejemplifican, era ocupar un cargo como Consejero de la Judicatura Federal.

Acusan que para obtener los recursos necesarios para alimentar esta red se establecieron cuotas para obtener una plaza o se pedía dinero del sueldo, abonos o aguinaldos.

En el señalamiento contra Julio Scherer Ibarra afirman que se presionaba para que las partes de casos trabajarán con los despachos del ex consejero jurídico de la presidencia de la república, además de estar confabulando con Arturo Zaldívar para operar indebidamente en diversos asuntos.

La denuncia que provocó esta investigación es por la colaboración entre Carlos Antonio Alpízar Salazar con Julio Scherer Ibarra, la cual trajo beneficios políticos como materiales como amplias sumas de dinero, ranchos, terrenos, casas y autos.

Norma Piña también habría abierto una investigación por denuncias de acoso y abuso sexual a trabajadoras de la SCJN de parte de Carlos Antonio Alpízar Salazar, quién también hizo del poder de la Corte y judicial para asuntos personales, de servicios del hogar y su familia.

Arturo Zaldívar ve intereses políticos en investigación de la SCJN

El ex ministro Arturo Zaldívar tuvo su momento de réplica con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, ante esta investigación en su contra iniciada por Norma Piña de la SCJN, en la que negó las acusaciones que se le imputan.

Asimismo, Arturo Zaldívar mencionó que al admitir esa denuncia anónima en su contra, Norma Piña violó toda la normatividad y todos los precedentes, porque en la administración de la actual ministra presidenta se desechan las denuncias que no tienen pruebas.

Afirmó que esta denuncia contra más de 50 funcionarios del poder judicial sólo se hizo porque en los criterios de estos jueces o magistrados en algunos casos estaban a favor a las causas del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por lo que aseguró que a él le parece que esta denuncia tiene una intencionalidad política y de revancha contra la 4T, además de querer participar en la contienda electoral por un escenario que no les sería favorable porque se les podrían terminar sus privilegios por la reforma judicial.

“A mí me parece que esto tiene una intencionalidad política muy clara de una especie de revancha en contra de la 4T... es claramente que la intención es participar ante la contienda electoral ante in escenario que están viendo problemático para ellos en el sentido de que se pudieran acabar sus privilegios de que pudiera venir a cabo la reforma judicial” Arturo Zaldívar, ex ministro de la Corte

Resaltó que la denuncia tuvo que mantenerse en secrecía por un principio básico y al contrario, estas fueron publicitadas en medios de comunicación y en redes sociales, desde la presidencia de la Corte, acusó Arturo Zaldívar.

Argumentó que le parece muy grave que quién tendría que cuidar el Estado de derecho viole el principio de presunción de inocencia, la secrecía de las investigaciones y el derecho de defensa.

Acusó que también esta denuncia le parece como una cacería de brujas y que en la oficina de Norma Piña están preocupados por la contienda electoral.

Zaldívar dijo que por ahora le queda esperar las investigaciones, pero afirmó que se defenderá técnicamente, políticamente y mediáticamente, además de que menciona que esta denuncia se ve que fue preparada desde dentro de la SCJN y desde hace varios meses atrás.