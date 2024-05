En medio de las acusaciones en contra del ex ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, sale a la luz presunta evidencia de que las gestiones de Carlos Alpízar también alcanzaron al general Salvador Cienfuegos.

Así lo dio a conocer Reforma, quien compartió que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) se comunicó con el Secretario de Arturo Zaldívar, entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para solicitar su intervención en dos casos.

Uno de ellos está relacionado con el expediente del general Salvador Cienfuegos, quien fungió como Secretario de Defensa Nacional en el periodo 2012-2018, y a quien las autoridades encarcelaron por un mes.

Salvador Cienfuegos fue acusado por tener vínculos con la delincuencia organizada y fue arrestado por autoridades estadounidenses, quienes después lo dejaron en libertad y pusieron a disposición de la jurisdicción mexicana.

No obstante, la investigación contra el general en México no avanzó y en 2021 se exoneró a Salvador Cienfuegos , porque no se encontraron elementos que demostraran su relación con la delincuencia organizada.

Sedena pidió al secretario de Arturo Zaldívar su intervención para favorecerlos en casos judiciales

De acuerdo con lo expuesto, Sedena envió un correo a Carlos Alpízar, ex Secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para pedir su intervención en asuntos relacionados con el expediente del General Salvador Cienfuegos Zepeda.

Fue el 22 de junio de 2021 que Sedena, envió un oficia al correo fershiee096@gmail.com, en donde pidió a Carlos Alpízar su apoyo para obtener una resolución favorable a los intereses institucionales.

Se trataba de la revocación de admisión de una demanda de amparo, con la que se buscaba conocer el contenido del expediente del general Salvador Cienfuegos , promovido por Bryan Carlos LeBarón.

Esto debido a que la versión que fue difundida por la Fiscalía General de la República (FGR) contenía secciones testadas, por lo que LeBarón Jones acusó que no se garantizó el derecho a la información y la verdad, al no publicar el expediente completo.

La demanda, señaló Reforma, fue admitida el 19 de marzo de 2021, y alegada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, así como por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El recurso fue turnado a la ponencia de González Valdés y Sedena buscaba una resolución favorable para el Estado mexicano, sin embargo, la magistrada admitió la demanda de amparo de Bryan LeBarón.

Arturo Zaldívar señalado por presiones y amenazas a jueces y magistrados

Cabe destacar que el caso de Sedena se suma a las acusaciones en contra de Arturo Zaldívar, señalado por presionar y amenazar a jueces y magistrados para resolver temas según su interés y el del Gobierno Federal.

El oficio de Sedena solicitando el apoyo para tratar el caso de Salvador Cienfuegos, así como la posesión del Rancho Las Mesas, en un proceso legal de Moisés Mansur Cysneiros, se suma a los audios del magistrado Alberto Roldán.

Los audios fueron presentados como pruebas de las presiones que realizaba Arturo Zaldívar desde su presidencia en la SCJN, para que jueces y magistrados siguieran la línea que él dictaba al respecto en sus diferentes casos.

Los audios correspondían al caso de la ex Secretaria de la Policía Federal, Frida Zamora , a quien señalaron por cometer un fraude de alrededor 2 millones de pesos, misma que actualmente está prófuga de la justicia.

El segundo caso de la Sedena señala que la institución solicitó a Carlos Alpízar su intervención para que se negara el amparo con el que Moisés Mansur Cysneiros buscaba recuperar la superficie del 33 por ciento del Rancho Las Mesas .

Dicho Rancho, ubicado en Valle de Bravo, había sido incautado al señalado, quien era prestanombres del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, actualmente preso.

Sedena pidió a Carlos Alpízar “su apoyo e intervención, a fin de que se niegue la suspensión definitiva y en su momento se niegue el amparo solicitado por los quejosos”, situación que ocurrió.

Pues el 23 de junio de 2022, el juez declaró infundados los conceptos de violación planteados por Mansur y le negó el amparo; posteriormente, en 2023, se hizo pública la declaratoria del abandono del rancho.