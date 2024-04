Arturo Zaldívar, ministro en retiro, aseguró que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Piña ha intentado beneficiarse, a través de su cargo, de la Corte, por lo que presentará una denuncia de juicio político en su contra.

En conferencia de prensa, Arturo Zaldívar aseguró que la ministra Piña ha incurrido en responsabilidades que pudieran dar lugar a delitos y la acusó de querer obtener beneficios de la candidata “de la derecha conservadora” y tratar de detener la Reforma Judicial.

Por ello, resaltó que, de la mano de Morena y “la próxima presidenta de México”, tomará acciones legales contra las maniobras de Norma Piña que calificó como “indebidas”, ante la admisión de la queja anónima en su contra.

Arturo Zaldívar: SCJN no tiene un marco legal para atender denuncias contra ministros en retiro

“Norma Piña significa y representa lo mismo que la candidata del PRIAN...Por eso tomamos la decisión de que, no solamente había que denunciar esta maniobra indebida de la ministra Piña, sino que había que tomar acciones legales...La intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral, el uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio política en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”

Arturo Zaldívar aseguró que la ministra presidenta de la SCJN Norma Piña tiene una “enemistad manifiesta” en su contra, por lo que no debió admitir a trámite la queja anónima y, en su lugar, haberse excusado de conocer esta investigación y turnarla a otro ministro.

Asimismo, aseguró que ya se ha probado la cercanía de Norma Piña con Xóchitl Gálvez y los intereses que ella representa; además, consideró que las declaraciones y decisiones de la ministra la colocan como “el brazo opositor” al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y ahora a la candidatura de Claudia Sheinbaum.

La decisión de Zaldívar de iniciar la denuncia de juicio político surge luego de que Norma Piña ordenara la investigación a los ex colaboradores de Arturo Zaldívar, debido a una denuncia anónima presentada el 9 de abril.

Esta investigación viene de una denuncia anónima en contra de más de 50 funcionarios del Poder Judicial de la Federación, entre quienes destacan jueces y magistrados, así como colaboradores de Zaldívar como:

Por ello, Zaldívar compartió que, “con el acompañamiento del pardo Morena y del equipo de campaña de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, vamos a interponer y a presentar en los próximos días”:

Asimismo se presentará una denuncia ante la SCJN contra la ministra Norma Piña por:

Arturo Zaldívar aseguró que Norma Piña tomó al decisión de “intervenir activamente en el proceso electoral” con la admisión de la denuncia anónima en su contra.

Esto porque considera que investigarlo y a sus colaboradores tiene la intensión de dañarlo políticamente, así como a Morena.

Asimismo, sugirió que Norma Piña fue quien filtró a los medios y redes sociales la denuncia anónima para dañar su imagen.

Por otra parte, resaltó que, en comparación con la ministra presidenta de la SCJN, cuando estuvo al frente de la Corte no jugó a la política y fue un ministro “imparcial y neutral”.

“Durante los 14 años que fui ministro, incluyendo los 4 años que fui presidente, siempre actué conforme a los mismos principios, valores y defensa de los derechos humanos que postulé desde el primer día que me hice ministro. Yo no estuve jugando a la política partidista en ningún momento…cuando consideré que era mi deber apoyar aún más desde una óptica ya partidista y no solamente con mi afinidad ideológica interna al movimiento de transformación renuncié a la Corte. Cuando fui ministro fui imparcial, fui neutral”

Arturo Zaldívar