Rogelio Zamora está en la mira. Un documento que circula en X, revela que el Senador de Morena, gestionó el homenaje que el líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, tuvo en Palacio de Bellas Artes, en Ciudad de México.

En enero de 2019, año en que se realizó el homenaje, Rogelio Zamora se puso en contacto con Lucina Jiménez, la entonces Directora general del Instituto para darle indicaciones.

Los coros monumentales de la ópera “El Guardián del Espejo” debían presentarse en dos fechas distintas: el 15 y 19 de mayo de ese mismo año.

Su presentación duraría dos horas y comenzaría a las 18 horas.

El líder de la iglesia La Luz del Mundo disfrutó de la presentación el 15 de mayo de 2019 desde un palco en el marco de la celebración de su cumpleaños número 50.

Pero, ¿quién es Rogelio Zamora? En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre este funcionario.

Revelan peticiones de Morena para homenaje de Naasón Joaquín en Bellas Artes (@LaMalaC / X)

¿Quién es Rogelio Zamora?

Rogelio Israel Zamora Guzmán es un abogado y político mexicano que se desempeñó como Senador de la República en la LXIV y LXV Legislatura, del periodo 2021-2024.

Se integró oficialmente a Morena en marzo de 2024 tras renunciar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Aquel año se declaró simpatizante de Andrés López Obrador, de 72 años de edad.

Rogelio Israel Zamora Guzmán y Andrés López Obrador (Israel Zamora Guzmán / Facebook)

Ingresó al mundo de la política a través del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Respecto a su vida personal, es hijo de Rogelio Zamora; integrante de la iglesia La Luz del Mundo.

Diversos medios de comunicación aseguran que Alma Zamora, su hermana, es esposa de Naasón Joaquín García, líder de la iglesia la Luz del Mundo, detenido en 2019 y sentenciado en 2022, en California, por tres cargos de abuso sexual contra menores.

¿Qué edad tiene Rogelio Zamora?

De acuerdo con el perfil publicado por gobernación, Rogelio Zamora nació en México el 10 de agosto de 1982 por lo que actualmente tiene 43 años de edad.

¿Quién es la esposa de Rogelio Zamora?

Se desconoce el estado civil de Rogelio Zamora.

¿Qué signo zodiacal es Rogelio Zamora?

A Rogelio Zamora lo rige el signo zodiacal de leo.

¿Cuántos hijos tiene Rogelio Zamora?

Rogelio Zamora tiene dos hijos (un hombre y una mujer) de nombres desconocidos.

¿Qué estudió Rogelio Zamora?

Rogelio Zamora es Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho.

Rogelio Israel Zamora Guzmán y Claudia Sheinbaum (@IsraelZamora_ / X)

¿En qué ha trabajado Rogelio Zamora?

Rogelio Zamora cuenta con 12 años de experiencia en la administración pública:

Personal especializado en funciones de Verificación Administrativa del entonces Distrito Federal, actualmente Ciudad de México (CDMX)

Colaborador en diversas dependencias de la Administración Pública Federal y de la Ciudad de México.

En política

Senador de la República Mexicana por PVEM (2021 al 2024)

Senador independiente afiliado de Morena (2024)