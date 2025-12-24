A continuación te decimos todo sobre Rodrigo Chávez Contreras, director de la Conavi en el gabinete de Claudia Sheinbaum.

Rodrigo Chávez Contreras fue nombrado titular de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) en lugar de Javier Granados Barrón.

¿Quién es Rodrigo Chávez Contreras, director de la Conavi en el gabinete de Claudia Sheinbaum?

Rodrigo Chávez Contreras cuenta con un recorrido largo tanto en la administración pública como en el ámbito político, especialmente en la CDMX.

Rodrigo Chávez Contreras, director de la Conavi (Tomada de video )

A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como diputado y asesor en el sector público, con experiencia en temas de vivienda, participación ciudadana y desarrollo urbano.

¿Cuántos años tiene Rodrigo Chávez Contreras, director de la Conavi en el gabinete de Claudia Sheinbaum?

Rodrigo Chávez Contreras nació el 26 de mayo de 1960, por lo que actualmente tiene 65 años de edad.

¿Quién es la esposa de Rodrigo Chávez Contreras, director de la Conavi en el gabinete de Claudia Sheinbaum?

No hay información pública sobre la esposa de Rodrigo Chávez Contreras.

¿Qué signo zodiacal es Rodrigo Chávez Contreras, director de la Conavi en el gabinete de Claudia Sheinbaum?

Rodrigo Chávez Contreras es del signo zodiacal Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Rodrigo Chávez Contreras, director de la Conavi en el gabinete de Claudia Sheinbaum?

No se tiene información de la vida privada de Rodrigo Chávez Contreras, por lo que se desconoce si tiene hijos.

¿Qué estudió Rodrigo Chávez Contreras, director de la Conavi en el gabinete de Claudia Sheinbaum?

Rodrigo Chávez Contreras es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Cuenta con estudios en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Además realizó un diplomado en Estudios sobre la Ciudad de México.

¿En qué ha trabajado Rodrigo Chávez Contreras, director de la Conavi en el gabinete de Claudia Sheinbaum?

Rodrigo Chávez Contreras inició su activismo como miembro del Partido Comunista y de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR).

Fue miembro fundador de importantes partidos políticos como, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y MORENA.

Además de que fundó la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México (ABCM) y diversas organizaciones como la Organización Social Patria Nueva, LUCHEMOS y SUMA.

A finales de la década de los 80s, Rodrigo Chávez Contreras comenzó su trayectoria pública como director del Instituto de Vivienda de la Asamblea de Barrios.

En 2003 Rodrigo Chávez Contreras ocupó un cargo público como diputado local en la III Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Fue presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios, e integrante de las comisiones de Derechos Humanos y Vivienda.

Del 2006 al 2011 se desarrolló como secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal.

Rodrigo Chávez Contreras fue candidato a secretario de Organización del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Distrito Federal en 2012.

En ese mismo año fue integrante de la Comisión de Candidaturas del Partido de la Revolución Democrática.

Del 2012 al 2015, fue diputado en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el partido Morena.

En 2018, Rodrigo Chávez Contreras fue coordinador ejecutivo del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México (INVI).

Sin embargo, recibió varias denuncias de organizaciones por un presunto desvío por cerca de 200 millones de pesos y por un supuesto conflicto de interés en la adjudicación de contratos del instituto a sus familiares.

Rodrigo Chávez Contreras es el director de la Conavi en el gabinete de Claudia Sheinbaum

En noviembre del 2024, Claudia Sheinbaum nombró a Rodrigo Chávez Contreras como nuevo titular de la Conavi para el sexenio 2024-2030.

Rodrigo Chávez Contreras sucedió a Javier Granados Barrón, quien fue el director del organismo desde julio del 2022.

Como director de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras ha reafirmado su compromiso para que los mexicanos tengan una vivienda adecuada.