Ricardo Crespo Arroyo, diputado de Morena, se vio en medio de la polémica luego de que saliera a la luz el contrato millonario que obtuvo la empresa de sus hermanos para la construcción de más de mil viviendas del Bienestar en Hidalgo.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre el diputado de Morena Ricardo Crespo Arroyo, como:

¿Quién es Ricardo Crespo Arroyo?

¿Cuántos años tiene Ricardo Crespo Arroyo?

¿Cuál es el signo zodiacal de Ricardo Crespo Arroyo?

¿Ricardo Crespo Arroyo tiene esposa?

¿Ricardo Crespo Arroyo tiene hijos?

¿Qué estudió Ricardo Crespo Arroyo?

¿Cuál es la trayectoria de Ricardo Crespo Arroyo? y más

De acuerdo con el legislador, no existe un conflicto de interés en el otorgamiento de un contrato de casi mil millones de pesos; sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que éste será revisado.

¿Quién es Ricardo Crespo Arroyo?

Ricardo Crespo Arroyo es un político mexicano originario de Hidalgo que actualmente se desempeña como diputado federal por Morena.

Recientemente salió a defender el contrato millonario que recibió la empresa de sus hermanos, Arturo y Gibrán Crespo Arroyo, para la construcción de viviendas del Bienestar ante la acusación de conflicto de interés.

De acuerdo con su página web, sus hermanos son “personas con las que comparto proyectos de vida y que son parte fundamental en todo lo que hago”.

¿Cuántos años tiene Ricardo Crespo Arroyo?

Ricardo Crespo Arroyo nació el 8 de marzo de 1972, por lo que actualmente tiene 53 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Ricardo Crespo Arroyo?

Ya que el cumpleaños del diputado de Morena es el 8 de marzo, Ricardo Crespo Arroyo nació bajo el signo zodiacal de Piscis.

Las personas piscis son consideradas empáticas y de profundidad emocional.

¿Ricardo Crespo Arroyo tiene esposa?

Ricardo Crespo Arroyo, diputado federal por Morena sí tiene esposa. se trata de Rosy, a quien describe como “una profesionista a quien amo profundamente”

¿Ricardo Crespo Arroyo tiene hijos?

Ricardo Crespo Arroyo tiene 5 hijos, 4 niñas y un niño con su esposa Rosy a quienes considera “el motor de su vida y su razón de ser”.

¿Qué estudió Ricardo Crespo Arroyo?

Ricardo Crespo Arroyo tiene una licenciatura en Administración por la Universidad Autónoma de Hidalgo, así como una maestría en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de Alcalá de Henares.

Asimismo, cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid.

¿Cuál es la trayectoria de Ricardo Crespo Arroyo?

Aunque actualmente se desempeña como diputado federal por el estado de Hidalgo de la mano de Morena, Ricardo Crespo Arroyo tiene una amplia trayectoria política.

Algunos de los cargos que ha ostentado son:

Subsecretario de Gobierno del estado de Hidalgo, en 2016

Secretario General Municipal de Pachuca, Hidalgo, en 2017

Coordinador del Despacho de Gobierno en Hidalgo, en 2018

Coordinador de Estructura Redes Ciudadanas del gobierno de Julio Menchaca, en 2022

Regidor de la Fracción Edilicia de Morena en Pachuca, en 2024

Fuera del ámbito público, se desempeñó como coordinador de la Licenciatura en Administración Pública de la Universidad Autónoma de Hidalgo en 2009; además, fue el presidente fundador de la asociación “Por amor a Hidalgo, A.C”.

Asimismo, se presentó como candidato independiente a la presidencia municipal de Pachuca en 2020.

Hermanos de Ricardo Crespo Arroyo consiguen contrato millonario con Infonavit

Arturo y Gibrán Crespo Arroyo, hermanos del diputado Ricardo Crespo Arroyo obtuvieron del Infonavit un contrato por 993.9 millones de pesos para la construcción de viviendas para el Bienestar.

Esto para la empresa Agicresa, propiedad de sus hermanos, para la construcción de un total de mil 808 viviendas en Zempoala, Hidalgo.

De acuerdo con el diputado de Morena, el otorgamiento del contrato no significa un conflicto de interés, pues él no está relacionado con el Infonavit no es dueño de la empresa que lo obtuvo.