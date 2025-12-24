Ricardo Crespo Arroyo aseguró que no existe ningún conflicto de interés en el contrato de la empresa de sus hermanos con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

De acuerdo con el diputado de Morena, no hay razón para considerar el conflicto de interés con la asignación de la construcción de más de mil 800 viviendas del Bienestar a la empresa Agicresa, S.A. de C.V.

Agicresa, S.A. de C.V. es una empresa de construcción propiedad de Arturo y Gibrán Crespo Arroyo, hermanos del diputado federal por Hidalgo.

Crespo Arroyo niega conflicto de interés en contrato de sus hermanos: “no trabajo en el infonavit”

El diputado Ricardo Crespo Arroyo negó que exista un conflicto de interés con la asignación de un contrato por 993.9 millones de pesos a la empresa constructora de sus hermanos por parte del Infonavit.

En conferencia de prensa, Ricardo Crespo Arroyo aseguró que está dispuesto a firmar “cualquier documento” que transparente los cuestionamientos hacia él y sus hermanos.

Esto por el contrato que obtuvo la empresa Agicresa para la construcción de mil 800 casas en Zempoala, Hidalgo, que forman parte del programa Viviendas del Bienestar.

Asimismo, reiteró que él no trabaja en el Infonavit ni está relacionado con el otorgamiento de contratos; además, aseguró que no forma parte de la empresa que obtuvo el contrato.

“El que mis hermanos participen y ganen una licitación no implica conflicto de interés, porque yo no trabajo en el Infonavit, no doy contratos, no licito, no soy accionista, no soy representante legal ni apoderado de esa empresa” Ricardo Crespo Arroyo, diputado de Morena

Por otra parte, resaltó que la empresa Agicresa se fundó en 2005 y que su familia cuenta con una trayectoria de más de cuarenta años en la construcción.

Además, puntualizó que sus hermanos, así como cualquier otro ciudadano, tienen derecho a participar en los procesos de contratación pública.

Por ello, pidió a la opinión pública a no confundir “lazos familiares con actos ilegales”.