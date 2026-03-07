¿Quién es Roberto “Beto” Bazán Salinas? Presunto operador del Cártel del Golfo

Se dio a conocer la detención de Roberto “Beto” Bazán Salinas, señalado como presunto operador del Cártel del Golfo.

De acuerdo con la información, Roberto “Beto” Bazán Salinas fue detenido durante un operativo de seguridad realizado en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, luego de ser ubicado mediante trabajos de inteligencia.

Pero, ¿quién es Roberto “Beto” Bazán Salinas? Esto sabemos acerca del presunto operador del Cártel del Golfo.

Roberto “Beto” Bazán Salinas es un ciudadano mexicano que era buscado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) desde el 21 de enero de 2026.

Puntualmente, autoridades estadounidenses lo buscaban por su participación en actividades relacionadas al narcotráfico, vinculado al Cártel del Golfo

Puntualmente, Bazán Salinas es acusado de traficar cocaína, metanfetamina y marihuana desde México hacia los Estados Unidos.

¿En qué ha trabajado Roberto “Beto” Bazán Salinas?

Según indican las autoridades, Roberto “Beto” Bazán Salinas se desempeñó como presunto operador del Cártel del Golfo.

Principalmente, a Roberto “Beto” Bazán Salinas se le acusa de ser responsable del tráfico de toneladas de diversas drogas desde México hacia los Estados Unidos.