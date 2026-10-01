Previo a incorporarse de lleno en el sector editorial, Roberto Banchik trabajó en el gobierno federal mexicano por varios años y más tarde fungió como consultor de estrategia de negocios en McKinsey & Company.

Su vida dio un nuevo giro cuando fue designado director de la editorial Grupo Planeta México, en 2002.

Con más de 20 años de experiencia en el mundo editorial, ha participado en debates públicos sobre el futuro de los libros en español, el crecimiento de los audiolibros, la transición digital de las editoriales y la publicación de nuevas escritoras latinoamericanas.

Su carrera profesional no ha librado los escándalos; actualmente, Gloria Trevi acusa a Penguin Random House México, editorial a cargo de Roberto Banchik, de lucrar con publicaciones que, según la cantante, difaman a artistas y otras figuras públicas, pero, ¿quién es él?

¿Quién es Roberto Banchik, director general de Penguin Random House México?

Desde el 2002, Roberto Banchik Rothschild se desempeña en la industria editorial.

Su trayectoria profesional inició en Grupo Planeta México, conglomerado editorial el cual dirigió entre 2002 y 2006.

Por cinco años estuvo al frente de otra importante editorial como lo es Ediciones Castillo y Macmillan.

Desde 2011 encabeza Penguin Random House Grupo Editorial en México, Centroamérica y el mercado hispano de Estados Unidos.

¿Qué edad tiene Roberto Banchik, director general de Penguin Random House México?

Roberto Banchik nació en México en 1966, por lo que actualmente tiene 60 años.





Roberto Banchik, director general de Penguin Random House México (Proyecto M2050 / Facebook)

¿Quién es la esposa de Roberto Banchik, director general de Penguin Random House México?

Roberto Banchik mantiene su vida familiar y personal en un ámbito estrictamente privado por lo que se desconoce esta información.

¿Qué signo zodiacal es Roberto Banchik, director general de Penguin Random House México?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Roberto Banchik y, por tanto, este dato.

¿Cuántos hijos tiene Roberto Banchik, director general de Penguin Random House México?

No hay datos públicos sobre la vida personal de Roberto Banchik por lo que se desconoce esta información.

Roberto Banchik, director general de Penguin Random House México (Proyecto M2050 / Facebook)

¿Qué estudió Roberto Banchik, director general de Penguin Random House México?

Roberto Banchik es licenciado en Economía y Relaciones Internacionales por la Universidad de California

Hizo una maestría en Columbia, en Políticas Públicas en Oxford y Asuntos Internacionales.

Es maestro en Asuntos Internacionales por la Universidad de Columbia, Nueva York.

¿En qué ha trabajado Roberto Banchik, director general de Penguin Random House México?

Antes de involucrarse en la industria editorial, Roberto Banchik trabajó por varios años en el gobierno federal.

trabajó por varios años en el gobierno federal. Así como, durante seis años, se desempeñó como consultor de negocios y estrategia para la firma McKinsey & Co.

En 2002 ingresó a la industria editorial. Por cuatro año fue director general de Editorial Planeta en México.

De 2006 a 2010 fue director general de Ediciones Castillo del Grupo Macmillan.

Desde 2011 se desempeña como director general de Penguin Random House Grupo Editorial, con responsabilidades en México, Centro América y el mercado hispano de Estados Unidos.

Es miembro del consejo directivo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem).

Es miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de Editores (IPA).