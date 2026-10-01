La cantante Gloria Trevi acusó al presidente de Penguin Random House-México de misógino, pero también de manipular masas para “monetizar usando mentiras”, sobre ella y más personas.

Gloria Trevi también rechazó ser la artista poderosa como la quieren dejar ver ante la opinión pública, “soy una mujer que me he dedicado a trabajar”, acusando que no volverá a soportar divulgación de mentiras sobre su vida.

Gloria Trevi rechaza acusaciones de Penguin Random House por su demanda al libro de Karla de la Cuesta

“Todo a la Luz”, el libro que Karla de la Cuesta publicó con testimonios de lo que sucedió en el clan de Sergio Andrade, llevó a Gloria Trevi a interponer una demanda ante el IMPI acusando que son mentiras.

Sin embargo, ante la respuesta que Penguin Random House -editora del libro-, tuvo a la demanda, Gloria Trevi acusó que la editorial manipula masas con mentiras para monetizar con el amarillismo, apuntando que lo mismo hace TV Azteca.

Por ello, señaló, que Penguin Random House vende millones a nivel mundial y más de la mitad procede de su sede en México, por la forma en que Roberto Banchik, dirige a la empresa con manipulación de masas.

“El señor [Roberto] Banchik se está dedicando a hacer negocios a partir de la mentira y de no verificar la información que publica (...) no deben monetizar utilizando mentiras ni conmigo, ni con deportistas, políticos”. Gloria Trevi, cantante.

Además de que Trevi acusó que esto abona al odio, morbo e ignorancia, explicó que demuestra que el presidente de la editorial en México es misógino.

Comunicado de Gloria Trevi sobre demanda al IMPI a Penguin Random House. (@GloriaTreviOficial )

Gloria Trevi sostuvo de forma reiterada que el libro publicado por Karla de la Cuesta tiene información falsa y por ello ha ejercido su derecho al verse afectada con la divulgación.

Asimismo, la cantante de “Pelo Suelto” apuntó que en México hay una nueva ley sobre los derechos de las audiencias que defiende a los lectores de la información falsa que es divulgada, por lo que Penguin Random House no puede estar exento a seguir lo que dicta esta ley y la de derecho de réplica.

Gloria Trevi rechaza ser una artista poderosa y acusa que no volverá a soportar nada

La cantante Gloria Trevi defendió su decisión de demandar sobre el libro de Karla de la Cuesta, argumentando que no busca coartar la libertad de expresión, sino de impedir la difusión de información sobre ella que no tenga sustento.

Sumado a ello, subrayó que tampoco es una “artista poderosa” como Penguin Random House la ha tratado de describir, pues dijo que solo es una mujer que no volverá a soportar falsedades hacia su persona, pues ella solo se ha dedicado a trabajar.

“¡Basta de hacerme ver como la artista poderosa! Cuando primero que nada soy una mujer que me he dedicado a trabajar, y ya he soportado mucho”. Gloria Trevi, cantante.