La casa editorial Penguin Random House demandó al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) de censurar el libro Todo a la Luz que Karla de la Cuesta escribió y donde se hace referencia a Gloria Trevi.

Aunque el IMPI ya había desestimado la denuncia de Gloria Trevi que acusaba el uso de su imagen en fotografías y texto del libro publicado por Penguin Random House, en julio de 2026 la aprobó pidiendo el retiro de los libros y multando con medio millón de pesos.

Demanda al IMPI por libro sobre Gloria Trevi; acusan censura a la libertad de expresión

En 2024, Karla de la Cuesta -víctima del clan de Sergio Andrade- publicó el libro Todo a la Luz con Penguin Random House y aunque en ese momento Gloria Trevi reclamó al IMPI el uso de su imagen en el contenido, este desestimó la denuncia.

Sin embargo, en julio de 2026 el IMPI cambió de opinión sobre el reclamó que Gloria Trevi hacía y exigió a Penguin Random House retirar el libro de la venta y una multa por medio millón de pesos.

Ante ello, Penguin Random House entró en batalla legal con el IMPI mediante una demanda al tribunal administrativo, en donde acusa que buscan coartar la libertad de expresión de la víctima Karla de la Cuesta.

Acusando que como el IMPI pertenece a la Secretaría de Economía (SE), la casa editorial señala que el gobierno está buscando censura al sacar el libro de la venta al público.

Argumentando la demanda, la gerente legal de derechos de autor de Penguin Random House explicó a El País que el libro de Karla de la Cuesta se basa en un expediente judicial y que en este se cuentan los testimonios de otras víctimas.

Sumado a ello, apunta que además es de interés público y la referencia a Gloria Trevi sí puede ser usada bajo el argumento de la ley federal del Derecho de Autor al ser figura pública, además de que las imágenes en el libro son de referencias hemerográficas.

Asimismo, explicó que si en verdad procediera la demanda “nadie” podría usar su nombre para informar sobre ella o criticarla porque debían tener una autorización previa.

Por otra parte, se conoce que si Penguin Random House no ha retirado el libro sobre Gloria Trevi de la venta al público la multa de medio millón de pesos incrementará.

A su vez, el IMPI ni la SE han tenido algún posicionamiento sobre la demanda por Penguin Random House.