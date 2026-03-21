De frente a los partidos de la Selección Mexicana de Futbol en el Mundial 2026, el diputado Juan Guillermo Rendón, de Morena, busca que estos sean transmitidos en TV abierta.

Juan Guillermo Rendón argumentó que los mexicanos tienen derecho a ver estos partidos sin pagar los servicios de transmisión, por lo que propuso reformar la Ley de Telecomunicaciones.

¿Quién es Juan Guillermo Rendón?

Juan Guillermo Rendón es un abogado y político mexicano, actualmente diputado federal en la LXVI Legislatura (2024-2027) por el partido Morena, electo por mayoría relativa en la Ciudad de México (CDMX).

¿Quién es Juan Guillermo Rendón? (Redes sociales)

En 2025, el diputado Juan Guillermo Rendón llamó la atención mediática por una iniciativa que proponía sanciones penales por errores en el Himno Nacional, lo que generó debate público.

¿Qué edad tiene Juan Guillermo Rendón?

Juan Guillermo Rendón tiene 49 años de edad.

¿Juan Guillermo Rendón está casado?

Las redes sociales de Juan Guillermo Rendón avalan que el diputado está casado.

¿Juan Guillermo Rendón tiene hijos?

No se ha dado a conocer si Juan Guillermo Rendón tiene hijos.

¿Quién es Juan Guillermo Rendón? (Redes sociales)

¿Qué estudió Juan Guillermo Rendón?

De acuerdo con la información, Juan Guillermo Rendón estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad Tecnológica de México (UNITEC).

¿Cuál es la trayectoria de Juan Guillermo Rendón?

Fuentes señalan que Juan Guillermo Rendón tiene más de 25 años de experiencia como abogado en materia penal, administrativa y corporativa al ser socio y director de despacho jurídico.

El diputado de Morena es presidente de la Fundación Unidos Contra la Pobreza y la Marginación y, recientemente, inició su trayectoria política como diputado federal en la LXVI Legislatura.

Desde 2024, Juan Guillermo Rendón es integrante de comisiones de: