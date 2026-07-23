Francisco Javier Gudiño Haro, alias “La Gallina” y “El Plumas”, es un ciudadano mexicano señalado por el gobierno de Estados Unidos como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su nombre figura desde 2021 en la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que lo identifica como un presunto operador de una célula del grupo criminal en Puerto Vallarta, Jalisco.

¿Quién es Francisco Javier Gudiño Haro?

Francisco Javier Gudiño Haro es un ciudadano mexicano identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como un presunto integrante del CJNG.

En los registros oficiales aparece con los alias “La Gallina” y “El Plumas”.

Organigrama oficial de la red del CJNG difundido por la OFAC (Office of Foreign Assets Control (OFAC))

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, habría operado en Puerto Vallarta, Jalisco, como parte de una célula presuntamente vinculada a dicha organización criminal.

Su nombre fue incorporado a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN List) de la OFAC el 6 de abril de 2021, junto con otros presuntos integrantes y empresas relacionadas con el CJNG.

¿Cuántos años tiene Francisco Javier Gudiño Haro?

De acuerdo con los registros públicos de la OFAC, Francisco Javier Gudiño Haro nació el 29 de febrero de 1988. Actualmente tiene 38 años.

¿Quién es la esposa de Francisco Javier Gudiño Haro?

Hasta el momento, no existe información pública verificable que identifique a una esposa o pareja de Francisco Javier Gudiño Haro.

¿Qué signo zodiacal es Francisco Javier Gudiño Haro?

Al haber nacido el 29 de febrero de 1988, Francisco Javier Gudiño Haro pertenece al signo Piscis.

¿Quiénes son los hijos de Francisco Javier Gudiño Haro?

No existe información que confirme si Francisco Javier Gudiño Haro tiene hijos.

Los documentos oficiales consultados no hacen referencia a descendientes ni a otros integrantes de su familia.

¿Qué estudió Francisco Javier Gudiño Haro?

No existe información pública ni documentación oficial que permita conocer el nivel de estudios o la formación académica de Francisco Javier Gudiño Haro.

Las autoridades estadounidenses no incluyen este tipo de datos dentro de los expedientes y registros difundidos públicamente.

¿En qué ha trabajado Francisco Javier Gudiño Haro?

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Francisco Javier Gudiño Haro es señalado como presunto integrante del CJNG y presunto operador de una célula establecida en Puerto Vallarta, Jalisco.

Asimismo, la OFAC sostiene que habría estado vinculado con la empresa Agrícola Costa Alegre S.P.R. de R.L., la cual también fue incluida en la lista de sanciones al ser considerada, según las autoridades estadounidenses, una entidad controlada por él.

Estas afirmaciones provienen de investigaciones del gobierno de Estados Unidos y no constituyen una sentencia condenatoria.