Patricia del Rosario Hernández Figueroa está detrás de Fundación Fusión Latina Chicago, organización sin fines de lucro que asesora y apoya a comunidades y familias latinas en Chicago que cubre las mañaneras de Claudia Sheinbaum.

Su nombre hoy suena con fuerza debido a que solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum declarar formalmente el 15 de octubre como el Día de los Abuelos Migrantes. Pero ¿quién es ella?

¿Quién es Patricia del Rosario Hernández Figueroa?

Patricia del Rosario Hernández Figueroa, originaria de Puebla, es fundadora y directora de la Fundación Fusión Latina Chicago, la cual ha expandido su influencia hacia el Estado de México, Veracruz, Morelos, Puebla, Sonora y Guatemala.

En Estados Unidos ha sido reconocida por su labor social en favor de los inmigrantes latinos.

Actualmente, alimenta y fortalece vínculos de colaboración con actores políticos y sociales, a fin de impulsar propuestas e iniciativas que mejoren las condiciones de vida de la comunidad migrante en el exterior.

Patricia del Rosario Hernández Figueroa. Directora de la Fundación Fusión Latina Chicago (FundacionLatinaChicago.org)

¿Qué edad tiene Patricia del Rosario Hernández Figueroa?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Patricia del Rosario Hernández Figueroa y, por tanto, su edad.

¿Quién es el esposo de Patricia del Rosario Hernández Figueroa?

Patricia del Rosario Hernández Figueroa está casada con Rogelio Bernal.

¿Qué signo zodiacal es Patricia del Rosario Hernández Figueroa?

Patricia del Rosario Hernández Figueroa celebra sus cumpleaños los días 18 de julio por lo que su signo zodiacal es cáncer.

Patricia del Rosario Hernández Figueroa. Directora de la Fundación Fusión Latina Chicago (Fusión Latina Chicago / Facebook)

¿Cuántos hijos tiene Patricia del Rosario Hernández Figueroa?

Patricia del Rosario Hernández Figueroa tiene dos hijos.

¿Qué estudió Patricia del Rosario Hernández Figueroa?

Patricia del Rosario Hernández Figueroa tiene un título en Ciencias Aplicadas en Educación Temprana.

Patricia del Rosario Hernández Figueroa. Directora de la Fundación Fusión Latina Chicago (Fusión Latina Chicago / Facebook)

¿En qué ha trabajado Patricia del Rosario Hernández Figueroa?