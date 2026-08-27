Angela Yvonne Davis es una filósofa, académica, escritora y activista estadounidense, reconocida internacionalmente por sus aportaciones a la filosofía política, el feminismo negro, los estudios sobre raza y las críticas al sistema penitenciario. Actualmente es profesora emérita distinguida de la Universidad de California, Santa Cruz.

Su trayectoria también estuvo marcada por su participación en movimientos políticos y por su defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad. En 1970 fue incluida en la lista de las personas más buscadas por el FBI y posteriormente fue detenida y acusada en relación con un intento de fuga en un tribunal de California; en 1972 fue absuelta de todos los cargos.

¿Quién es Angela Davis?

Angela Davis nació en Birmingham, Alabama, y desde su juventud participó en movimientos contra el racismo y la discriminación. Con el paso de los años se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la filosofía política y el feminismo negro.

Su trabajo académico aborda la relación entre raza, género y clase, además de los sistemas de encarcelamiento y las estructuras de desigualdad. La American Academy of Arts and Sciences la describe como una filósofa de gran influencia en áreas como filosofía social y política, teoría crítica, estudios afroamericanos y filosofía feminista.

Davis también fue integrante del Partido Comunista de Estados Unidos y tuvo vínculos con el movimiento de los Black Panthers. En 1997 cofundó Critical Resistance, organización dedicada a cuestionar y buscar el desmantelamiento del complejo industrial penitenciario.

¿Qué edad tiene Angela Davis?

La filósofa Angela Davis nació el 26 de enero de 1944 en Birmingham, Alabama. Por lo que en 2026 tiene 82 años.

¿Angela Davis tiene hijos?

Angela Davis dedicó su vida a participar en movimientos contra el racismo y la discriminación, por lo que su vida privada la dejó fuera del foco público. Se conoce que estuvo casada con Benjamin Frank Davis.

¿Qué estudios tiene Angela Davis?

Angela Davis estudió en Brandeis University, donde obtuvo en 1965 una licenciatura en Francés con honores. Posteriormente estudió Filosofía en la Universidad de Frankfurt, en Alemania Occidental, y realizó estudios de posgrado en la Universidad de California, San Diego, donde obtuvo una maestría. Finalmente consiguió un doctorado en la Universidad Humboldt de Berlín, en Alemania.

Durante su formación universitaria tuvo como uno de sus principales mentores al filósofo Herbert Marcuse, cuya influencia fue importante en su desarrollo intelectual y político.

¿En qué ha trabajado Angela Davis?

La trayectoria de la filósofa Angela Davis se desarrolló principalmente en la filosofía y el activismo. En 1969 comenzó a enseñar filosofía en la Universidad de California, Los Ángeles, ese mismo año fue separada de su puesto debido a su afiliación al Partido Comunista y su actividad política.

Mientras que durante 1970, fue colocada en la lista de las 10 personas más buscadas por el FBI y posteriormente detenida en relación con el caso del tribunal de Marin County. Fue hasta 1972 que fue absuelta de todos los cargos.

Otros cargos que desempeñó fueron:

1980 y 1984: Fue candidata a la Vicepresidencia de Estados Unidos por el Partido Comunista .

Fue candidata a la por el . 1991: Se incorporó a la Universidad de California, Santa Cruz , donde enseñó en los departamentos de Historia de la Conciencia y Estudios Feministas.

Se incorporó a la , donde enseñó en los departamentos de Historia de la Conciencia y Estudios Feministas. 1997: Cofundó Critical Resistance , organización enfocada en la abolición del complejo industrial penitenciario.

Cofundó , organización enfocada en la abolición del complejo industrial penitenciario. 2008: Se retiró de la docencia y se convirtió en profesora emérita distinguida de la Universidad de California, Santa Cruz.

En 2021, fue elegida como integrante de la American Academy of Arts and Sciences por su trayectoria como filósofa e intelectual pública, y en 2025 recibió un doctorado honoris causa en Letras de la Universidad de Cambridge.