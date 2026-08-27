Durante la Mañanera del Pueblo del 27 de agosto de 2026, Claudia Sheinbaum recibió la propuesta de institucionalizar el 15 de octubre como el Día de los Abuelos Migrantes, misma que ya evalúa.

“Revisamos con todo gusto que sea declarado el 15 de Octubre el Día de las abuelitas y abuelitos, de los abuelo migrantes en México” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

La propuesta llega de Patricia Hernández, representante de la Fundación Fusión Latina Chicago, que guía y asesora a familias e individuos latinos en Chicago, Estados Unidos, que lo necesitan.

Con esta iniciativa se busca honrar el papel que juegan los adultos mayores dentro de familias transnacionales, destacando su rol como pilares que mantienen unidas a las familias a pesar de las fronteras.

En México ya existe el Día del Abuelo y Día de los Abuelos Migrantes no busca sustituirlo

La propuesta de la Fundación Fusión Latina Chicago no intenta sustituir al tradicional Día del Abuelo, el cual se celebra en México cada 28 de agosto.

Con la formalización del Día de los Abuelos Migrantes, se busca añadir valor la transmisión de tradiciones, identidad y cultura hacia las nuevas generaciones en el extranjero.

Tal y como lo ha hecho por tres años consecutivos la Fundación. Este 2026, en colaboración con el gobierno de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara Cruz, se llevará a cabo una caravana que permitirá a 50 abuelas y abuelos oaxaqueños reencontrarse con sus eres queridos en Chicago, tras largos periodos marcados por la distancia.

Mediante este evento, que sirve como un puente entre México y Estados Unidos, se visibilizará la realidad de miles de familias mexicanas que sobreviven dividas por la migración.

Causas con las que el gobierno de México, empatiza. A lo largo de los años se ha enfatizado que los migrantes mexicanos son “héroes y heroínas de la patria”.