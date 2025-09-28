El abogado que logró la liberación de 38 miembros de Jahzer de La Luz del Mundo, detenidos con un arsenal de armas de fuego, fue identificado como Miguel Lucero.

Esto luego de que el propio abogado Miguel Lucero publicara un mensaje en sus redes sociales, en donde señaló que en conjunto con su firma legal, “Soluciones Jurídicas LLDM”, llevó la defensa de los miembros de Jahzer de La Luz del Mundo.

Pero, ¿quién es Miguel Lucero? Esto sabemos acerca del abogado que logró que los 38 miembros de Jahzer de La Luz del Mundo fueran liberados por las autoridades.

¿Quién es Miguel Lucero?

Miguel Lucero es un abogado que, de acuerdo con reportes, sería también integrante de la Luz del Mundo.

Debido a esto fue el encargado de llevar la defensa legal de los 38 miembros detenidos en un presunto campo de entrenamiento.

¿Qué edad tiene Miguel Lucero?

Se desconoce la edad exacta de Miguel Lucero, aunque de acuerdo con la información, tiene más de 35 años.

¿Quién es la esposa de Miguel Lucero?

Miguel Lucero no precisa si se encuentra casado, toda vez que mantiene su información personal como privada.

¿Qué signo zodiacal es Miguel Lucero?

Dado que no se cuenta con la información exacta de nacimiento de Miguel Lucero, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Miguel Lucero?

Miguel Lucero mantiene su vida personal privada, por lo que no se desconoce si el abogado tiene hijos.

¿Qué estudió Miguel Lucero?

De acuerdo con la información, Miguel Lucero cuenta con la Licenciatura en Derecho.

Según se señala, cuenta con especialidad en materia de Derecho penal.

¿En qué ha trabajado Miguel Lucero?

Miguel Lucero se desempeña actualmente como uno de los abogados titulares de la firma legal “Soluciones Jurídicas LLDM”.

Miguel Lucero: el abogado logró liberación de miembros de Jahzer de La Luz del Mundo

En un comunicado en redes sociales, Miguel Lucero se identificó como el abogado que logró la liberación de 38 miembros de Jahzer de La Luz del Mundo, acusados de portación de armas.

En la publicación, manifestó que trabajo junto a los abogados Gustavo Acevedo y José Luis Rafael Vázquez, para lograr la defensa de los 38 integrantes de la Luz del Mundo.

Al respecto, precisó que fue durante su audiencia inicial, tras 4 horas de comparecencias, que un juez de control determinó como ilegal la detención de las 38 personas.

Debido a esto fueron puestos en inmediata liberación, sin especificar si existe otra carpeta de investigación.