La ministra Yasmín Esquivel Mossa plagió su tesis de Doctorado al jurista Miguel Carbonell, así lo reveló El País.

De acuerdo con el reportaje del medio español, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) plagió 209 de 456 páginas de su trabajo de tesis para obtener el grado de doctora en derecho en la Universidad Anáhuac.

El trabajo titulado “Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa” es, de acuerdo con el reportaje, el resultado de trabajos publicados por 12 autores, entre quienes destacan los juristas mexicanos:

Miguel Carbonell, de 51 años, es un jurista mexicano, director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC.

El jurista se considera un “apasionado difusor de la ciencia jurídica” y es autor de más de 80 libros.

Miguel Carbonell, quien fue plagiado por la ministra Yasmín Esquivel en su tesis de Doctorado, es licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España.

Asimismo, es socio del despacho “Carbonell Consultoría Constitucional” quien da asesoría en asuntos de oralidad procesal y amparo.

Miguel Carbonell además es Investigador Nacional nivel III del Sistema Nacional de Investigadores desde enero 2005, lo que lo convierte en el científico más joven en México en alcanzar dicho nivel.

Por otra parte, Miguel Carbonell ha publicado 80 libros y coordinado o compilado 62 obras más, donde su libro “Cartas a un estudiante de derecho” es una de las lecturas académicas más leídas en México.

Asimismo, ha publicado más de 600 artículos en revistas y obras colectivas en países como México, España, Italia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Colombia , Ecuador, Chile, República Dominicana y Uruguay.

Miguel Carbonel también ha sido galardonado a lo largo de su carrera profesional como:

El jurista Miguel Carbonell ha dictado más de mil 700 cursos conferencias en México y otros países.

Además de que es profesor emérito de la Universidad de los Andes, en Ecuador.

De acuerdo con el jurista mexicano, Miguel Carbonell, reconoció su trabajo en la tesis de Doctorado de la ministra Yasmín Esquivel.

En la tesis “Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa”, Miguel Carbonell reconoció su propio trabajo, publicado en su tesis “Los derechos fundamentales en México” que preparó durante 15 años y al que le dedicó 3 años sólo para escribirla.

“Es plagio. Si entendemos por plagio el publicar con tu nombre un texto que tú no redactaste de manera original, es plagio. No hay otra manera de definirlo. Y ahí hay un aprovechamiento tanto del texto principal, que involucró un esfuerzo que yo hice al redactarlo, como de las fuentes que yo revisé para que nutrieran mi propio texto. Me parece un doble plagio, por el aprovechamiento de fuentes que no se revisaron de manera personal y que corresponden a un esfuerzo ajeno, un esfuerzo que me implicó tiempo, revisar acervos bibliográficos de otros países, dinero para sacar copias de los artículos, y que alguien llegue y se aproveche de esto, me parece que no hay otra manera de calificarlo”

Miguel Carbonell