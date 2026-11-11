Mariana Moguel Robles es una política y comunicóloga mexicana, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Entre los cargos que ha ocupado se encuentran el de diputada local y presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del PRI en la capital.

Su nombre volvió a la conversación pública el 10 de noviembre de 2026, luego de que su madre, Rosario Robles, denunciara que Mariana fue bajada con violencia de su automóvil durante un bloqueo en la autopista México-Puebla.

¿Quién es Mariana Moguel Robles?

Mariana Moguel Robles es una política y comunicóloga mexicana vinculada al PRI. Es conocida por su participación en la política de la capital del país, donde se desempeñó como diputada local en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal y ocupó cargos de dirección dentro del partido.

También fue coordinadora de proyectos en la Secretaría de Gobernación entre 2013 y 2014, así como coordinadora ejecutiva del Movimiento Nacional de las Mujeres de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). Además, presidió el Comité Ejecutivo Estatal del PRI en la Ciudad de México.

¿Qué edad tiene Mariana Moguel Robles?

Mariana Moguel Robles tiene 43 años. Nació el 21 de agosto de 1983 en la Ciudad de México.

¿Mariana Moguel Robles tiene pareja?

Mariana Moguel Robles estuvo casada con el ex-diputado federal Francisco Ramos Montaño. La pareja se divorció solo unos meses después de su boda en el año 2013.

¿Qué signo zodiacal es Mariana Moguel Robles?

Mariana Moguel Robles es Leo, debido a que nació el 21 de agosto. Este signo pertenece al elemento fuego y suele asociarse con características como la seguridad, el liderazgo, la expresividad y la confianza.

¿Mariana Moguel Robles tiene hijos?

No hay información pública verificable que confirme si Mariana Moguel Robles tiene hijos. Las fuentes consultadas no documentan datos sobre su descendencia.

¿Qué estudió Mariana Moguel Robles?

Mariana Moguel Robles estudió la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana.

¿En qué ha trabajado Mariana Moguel Robles?

Mariana Moguel Robles ha desarrollado su carrera en la comunicación, la gestión partidista y la política capitalina. Su trayectoria incluye cargos dentro del PRI, una posición en la Secretaría de Gobernación y una diputación local.

Entre los puestos y actividades que ha desempeñado se encuentran: