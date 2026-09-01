Humberto Ambriz Delgadillo es un político mexicano del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que actualmente se desempeña como diputado federal por el Distrito 1 de Aguascalientes en la LXVI Legislatura. Su periodo en la Cámara de Diputados comenzó el 29 de agosto de 2024 y concluirá el 31 de agosto de 2027.

Antes de llegar al Congreso de la Unión, Humberto Ambriz fue presidente municipal de Pabellón de Arteaga y ocupó cargos directivos en instituciones de educación tecnológica.

Entre sus temas de interés legislativo se encuentra la problemática del agua en Aguascalientes, por lo que ha solicitado mayores recursos federales para atender la crisis hídrica de la entidad.

¿Quién es Humberto Ambriz?

Humberto Ambriz Delgadillo es diputado federal del PRI por el Distrito 1 de Aguascalientes. Llegó a la Cámara de Diputados por mayoría relativa y forma parte de las comisiones de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento; Infraestructura; y Ciencia, Tecnología e Innovación.

Su trayectoria política incluye la presidencia municipal de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, además de diversos cargos relacionados con la administración y la educación tecnológica.

¿Qué edad tiene Humberto Ambriz?

Humberto Ambriz Delgadillo nació el 28 de enero de 1976 en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. Al 1 de septiembre de 2026 tiene 50 años.

¿Humberto Ambriz tiene pareja?

No existe información pública suficientemente verificable sobre la pareja o esposa de Humberto Ambriz, por lo que no es posible confirmar actualmente su estado civil o relación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Humberto Ambriz?

Humberto Ambriz es Acuario, debido a que nació el 28 de enero.

¿Humberto Ambriz tiene hijos?

No hay información pública confirmada sobre si Humberto Ambriz tiene hijos, por lo que este aspecto de su vida personal no puede determinarse con certeza a partir de las fuentes disponibles.

¿Qué estudió Humberto Ambriz?

Humberto Ambriz cuenta con formación académica relacionada con informática, tecnologías de la información y administración pública.

Entre sus estudios se encuentran:

Licenciatura en Informática por la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Maestría en Administración de Tecnologías de la Información por el Tecnológico de Monterrey.

Especialidad en Información para la Gestión de la Innovación por la Universitat Oberta de Catalunya.

Diplomado en Análisis de Política Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

¿En qué ha trabajado Humberto Ambriz?

La trayectoria profesional de Humberto Ambriz se ha desarrollado entre la educación tecnológica, la administración pública y la política.

Diputado federal por el Distrito 1 de Aguascalientes: ocupa el cargo desde agosto de 2024 como integrante del Grupo Parlamentario del PRI.

Presidente municipal de Pabellón de Arteaga: gobernó este municipio de Aguascalientes de 2021 a 2024.

Director general del Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga: ocupó este puesto durante más de seis años.

Encargado de la Dirección del Instituto Tecnológico de El Llano: formó parte de la estructura directiva de esta institución.

Subdirector de Servicios Administrativos del Tecnológico de El Llano: también desempeñó funciones administrativas dentro del sector educativo.

El diputado ha señalado la sobreexplotación del acuífero estatal y pidió que la entidad sea considerada dentro de las inversiones destinadas a infraestructura hidráulica, reúso de agua y acciones para garantizar el abasto de agua potable.

Como integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, Ambriz ha llevado esta problemática al ámbito legislativo.