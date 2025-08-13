Paola Durante -de 50 años de edad- reaccionó a las recientes declaraciones de Jorge Gil sobre el asesinato de Paco Stanley.

En entrevista, Paola Durante lamentó que a 26 años del asesinato de Paco Stanley, Jorge Gil busque seguirles haciendo daño.

Paola Durante dice sentir pena por Jorge Gil y sus “mentiras”

Jorge Gil reapareció para hablar del asesinato de Paco Stanley y lanzarse contra Mario Bezares, de 66 años de edad.

En entrevista con Ventaneando, Paola Durante dijo que al verlo sintió “pena por él, porque desapareció, porque él sabía lo que traía por dentro”.

Incluso, Paola Durante dijo pensar que Jorge Gil siente culpa “porque él sabe que metió a gente inocente a un reclusorio”.

“No solo nos hizo daño a nosotros, sino a nuestros papás, a nuestros hijos, hizo que toda una sociedad nos juzgara y nos odiara por mucho tiempo”, lamentó.

Jorge Gil “debería de pedir perdón”, dice Paola Durante

En su reaparición ante la prensa, Jorge Gil volvió a afirmar que tras el atentado contra Paco Stanley, Mario Bezares no salió del baño.

Al respecto, Paola Durante consideró que en lugar de seguir atacando, Jorge Gil “debería de pedir perdón, de perdonarse por lo que hizo y sanar”.

En lo que a ella respecta, dijo, ya lo perdonó por todo lo malo que vivió debido a sus declaraciones.

“Ya no quiero guardar rencor”, afirmó Paola Durante; sin embargo, también le pidió a Jorge Gil que ya deje el pasado atrás.

Pues no sólo los dañó a ellos, sino a sus familias también.

Paola Durante (Especial)

Paola Durante recibió amenazas por denunciar a responsables de incriminarla en caso Paco Stanley

Paola Durante recordó que la serie de Paco Stanley de Amazon Prime Video contó muchas cosas que para ella no sucedieron.

Asimismo, señaló que en una entrevista con el ex chofer de Paco Stanley, este le reveló que los amenazaron para que inculparan a Mario Bezares a cambio de quedar libres.

“Entonces, yo creo que a Jorge se le hizo muy fácil decir: ‘Fue Mario’, se lavó las manos”, consideró Paola Durante.

Afirmando que Jorge Gil se salvó de ir a la cárcel por el simple hecho de que él recibió un balazo durante el crimen.

Paola Durante reveló que, al salir de prisión, presentó una denuncia contra los responsables de haberla incriminado sin fundamentos, incluido Jorge Gil.

Al final la retiró por intimidaciones. “Nos amenazaron y la peor amenaza fue que se fuera mi hija. Y eso no lo iba a permitir y le dije a mi mamá: ‘Se acabó.”.