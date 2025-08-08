En 1993, a Joaquín López Dóriga le detectaron un tumor en el colon durante una cirugía de emergencia por una peritonitis, situación que se había guardado por 30 años y que recientemente hizo pública.

En ese episodio de su vida, su esposa Teresa Adriana Pérez Romo fue quien se dio cuenta del dolor del que incluso de quejaba dormido por lo que acudieron a atención médica.

Tras la operación de peritonitis, su esposa y el médico fueron quienes le dieron la noticia del tumor en el colon y lo acompañaron en el tratamiento que permitió que haya superado la enfermedad oncológica y haya continuado su carrera hasta la actualidad.

Ello lo reveló Joaquín López-Dóriga recientemente tras otro episodio en el que tuvo un problema de salud en que le fue diagnosticada una neumonía. Por ello te contamos más de lo que su esposa ha hecho por él:

Teresa Adriana Pérez Romo y Joaquín López-Dóriga (Cuartoscuro / Saúl López)

¿Quién es Teresa Adriana Pérez Romo?

Teresa Adriana Pérez Romo es la esposa del periodista Joaquín López Dóriga, quien activamente participa en los negocios de la familia en las varias empresas que han desarrollado.

También fue una persona que lo acompaño activamente cuando fue diagnosticado con un tumor en el colon, situación que relevó en días recientes, una situación personal que no había compartido sino tras 30 años.

¿Qué edad tiene Teresa Adriana Pérez Romo?

Se desconoce la edad exacta de Teresa Adriana Pérez Romo, pero de Joaquin López Dóriga se sabe que tiene 78 años.

¿Quién es el esposo de Teresa Adriana Pérez Romo?

Joaquín López-Dóriga es el esposo de Teresa Adriana Pérez Romo con quien ha estado casada desde el año 1998.

Ambos se conocieron por una cita a ciegas que les organizaron amigos en común.

¿Qué signo zodiacal es Teresa Adriana Pérez Romo?

No se conoce ese dato de la vida personal de Teresa Adriana Pérez Romo.

¿Cuántos hijos tiene Teresa Adriana Pérez Romo?

Teresa Adriana Pérez Romo y Joaquín López-Dóriga tienen tres hijos:

Joaquín

Adriana

María José

¿Qué estudió Teresa Adriana Pérez Romo?

No se tienen datos de los estudios formales de Teresa Adriana Pérez Romo.

¿En qué ha trabajado Teresa Adriana Pérez Romo?

Teresa Adriana Pérez Romo y Joaquín López-Dóriga son dueños de Astron Publicidad.

En agosto de 2015 tuvieron un pleito judicial con la empresaria María Asunción Aramburuzavala quien señaló a Teresa Adriana Pérez Romo de intento de extorsión.

La extorsión habría sido porque Teresa Adriana Pérez Romo supuestamente la amenazó con destruirla sino recibía cinco millones de dólares a cambio de no frenar el desarrollo inmoliario de Ruben Darío 225, colonia Polanco.

Dicho desarrollo inmobiliario de María Asunción Aramburuzavala lleva por nombre Abilia y consta de 122 departamentos.

María Asunción Aramburuzavala ha sido considerada como la mujer más rica de México, quien declaró en el pasado que Joaquín López Dóriga, mediante su esposa, la amenazó con destruirla.

De acuerdo con diversos portales, la familia tendría en total seis empresas con la que han hecho diversos negocios algunos de ellos publicidad gubermental.