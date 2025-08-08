El periodista Joaquín López-Dóriga reveló con un emotivo mensaje, que mantuvo en secreto el hecho de que padeció cáncer de colon.

Ayer 7 de agosto, en entrevista con su María José López-Dóriga, Joaquín López Dóriga reveló que fue diagnosticado con cáncer de colon en el año 1993, cuando se desempeñaba como reportero de El Heraldo de México, donde se dedicaba a cubrir las giras del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Cabe recordar que apenas el 28 de julio, el periodista de Grupo Fórmula explicó la razón por la que se ausentó de su programa del 22 al 25 de julio, situación por la que dijo haber padecido una neumonía que lo obligó a ausentarse de sus labores por primera vez en 31 años de carrera.

Joaquín López Dóriga (@Radio_Formula / Tomada de X)

Joaquín López Dóriga se enteró de su cáncer de colon luego de una cena abultada en Oaxaca

Ayer 7 de agosto, en entrevista con su hija, María José López-Dóriga, el periodista Joaquín López-Dóriga reveló haber padecido cáncer de colon, situación que vivió en secreto desde que la enfermedad le fue diagnosticada en 1993.

En la conversación, el comunicador explicó que se enteró de su padecimiento luego de una cena en Oaxaca, a la que acudió con sus compañeros de El Heraldo de México, en el marco de la construcción de la Autopista México-Oaxaca.

“Nos fuimos a cenar Fidel, Elena, Rosa Elvira, y pues ya sabrás, chapulines, tasajo, bueno, tlayudas, que luego se pusieron de moda con López Obrador, no sé por qué”, narró el periodista de Grupo Fórmula.

Fue después de esta cena que su compañero, Fidel Samaniego, le informó a su esposa que Joaquín López Dóriga, desde un cuarto contiguo en su habitación de un hotel, se quejó durante la noche, y por este motivo tuvo que acudir al hospital.

Joaquín López-Dóriga fue diagnosticado con cáncer de colon tras una operación por peritonitis

Joaquín López-Dóriga contó que cuando acudió al hospital le dijeron que tenía que ser operado de emergencia por una peritonitis; “esa peritonitis fue determinante por que al abrir encontraron una especie de pequeño tumor en el colon”.

Sin embargo, el periodista contó que él fue el último en enterarse de esta situación después de despertar en una cama de hospital acompañado de su familia; “todos estaban muy compungidos”, relató con su hija.

Dado lo anterior, su esposa y el médico le dieron a conocer la noticia de que padecía cáncer de colon:

“Le digo a tu mamá: Los veo muy preocupados, muy compungidos. Y ya llega el doctor, y ella y el doctor me dicen que encontraron un tumor canceroso. Pues como si me hubieran dicho no sé qué. No entendí o sí entendí pero me asombré de mi actitud”. Joaquín López-Dóriga

En este sentido, el comunicador dijo que le hizo una pregunta al médico que lo atendió: “¿Tiene arreglo? ¿Tiene cura o no?“, a lo que le especialista le respondió que sí; ”entonces vamos a curarlo“, sentenció.