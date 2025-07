El periodista Joaquín López Dóriga comunicó que la semana pasada padeció una neumonía que lo mandó al hospital.

Ayer lunes 28 de julio, en la emisión de su programa de Grupo Fórmula, Joaquín López Dóriga dio a conocer el motivo por el que se ausentó de sus actividades periodísticas desde el martes 22 de julio hasta el viernes 25 del mismo mes.

“No, no me he ido de vacaciones, todavía no me he ido, pero me iré”, explicó el periodista en su programa en vivo, además de señalar que esta fue la primera vez en 31 años que se ausentó de sus labores.

Joaquín López Dóriga: “Me pegó una neumonía; me quedé internado y ya me curé. Gracias a la vida”

Ayer 28 de julio, Joaquín López Dóriga explicó que al termino de la emisión de su programa de Grupo Fórmula, el pasado lunes 21 de julio, se dirigió a un hospital, donde le fue diagnosticada una neumonía que lo obligó a estar internado.

“Me pegó una neumonía; me quedé internado y ya me curé”. Joaquín López Dóriga

En este sentido, el periodista comunicó que, luego de pasar por unas pruebas, su médico, a quien identificó como Juan Esteta, le dijo “te quedas, y ya me curó, y ya me curé”.

Dado lo anterior, Joaquín López Dóriga se dijo agradecido con la vida y con Dios por haberse recuperado, luego de ausentarse de su trabajo por primera vez en 31 años de carrera.

No obstante, el comunicador adelantó que pronto tomará vacaciones, las cuales señaló no como merecidas sino como necesarias para convivir con su familia.

“Y en el fondo para uno también, aunque diga uno que no que yo soy Juan Camamey. No, no, no, son necesarias”, concluyó.

Joaquín López Dóriga: Grupo Fórmula afirma que “tenemos ‘Teacher’ para un largo tiempo"

Además de la información que dio a conocer Joaquín López Dóriga en torno su padecimiento de neumonía, Grupo Fórmula también hizo un pronunciamiento por la ausencia del comunicador por 4 días.

En redes sociales, la empresa informativa expresó sus deseos en una publicación de X, en donde fue publicado un fragmento del programa de López Dóriga del lunes 28 de julio, donde el periodista reveló que tuvo neumonía.

"Tenemos ‘Teacher’ para un largo tiempo“. Grupo Fórmula