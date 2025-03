Joaquín López-Dóriga retó a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, a desmentir que viajó a Francia en primera clase y le ofreció su renuncia.

Durante un programa en Grupo Fórmula, Joaquín López-Dóriga aseguró que Gerardo Fernández Noroña viajó en business class asiento 11D en un vuelo de la aerolínea Air France.

Joaquín López-Dóriga dijo que si Gerardo Fernández Noroña podía desmentir que viajó en business class, entonces el reconocido periodista Joaquín López-Dóriga renunciaría a su trabajo.

Gerardo Fernández Noroña en clase ejecutiva de Air France (Cortesía)

Joaquín López-Dóriga apuesta su renuncia si Noroña logra desmentir que viajó en primera clase

Gerardo Fernández Noroña negó rotundamente que su viaje a Francia fue en primera clase y retó a que si alguien lo comprobaba, renunciaba a su puesto en el Senano.

Sin embargo, Joaquín López-Dóriga ratificó la “apuesta” y le dijo que él le comprobaba que viajó en business class y que si lograba desmentirlo, entonces ofrecía su renuncia.

“Si tú viajaste en business class, tú renuncias; si no viajaste en business class, yo renunció, ya que estás jugando a eso, me echo el tiro. ¿Lo tomas o lo dejas?”, afirmó Joaquín López-Dóriga.

El periodista adelantó que el senador Gerardo Fernández Noroña no aceptará la oferta porque no tiene manera de desmentir que viajó en business class, ya que hay fotografías.

“Que no me venga con el cuento de decir ‘si viajé en primera renuncio’, no. Repito, Gerardo Fernández Noroña, si tu viajaste en business class ¿renuncias? Si tu me compruebas que viajaste en otro lugar, el que renuncia soy yo”

López-Doriga vs Noroña (Captura de pantalla)

Gerardo Fernández Noroña desmiente costo de su vuelo a Francia por más de 100 mil pesos

Por otra parte, el periodista Pascal Beltrán del Río reveló el costo de un vuelo de ida y vuelta México-Francia en la aerolínea Air France en business class, pero Gerardo Fernández Noroña lo negó.

El periodista publicó que el costo de ese vuelo a Francia oscila alrededor de 141 mil pesos en business class, sin embargo, Gerardo Fernández Noroña aseguró que no costó más de 33 mil 929 pesos.

¿Cuánto costó el boleto de Gerardo Fernández Noroña a Francia? (X )

Este viaje habría sido financiado por la Cámara de Senadores para que Gerardo Fernández Noroña asistiera a una reunión de presidentes de parlamentos de Europa en Estrasburgo, Francia.

Hasta el momento, Gerardo Fernández Noroña no ha respondido a la oferta de Joaquín López-Dóriga, en la que el periodista renunciará si desmiente que viajó en business class.