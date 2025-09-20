Ante petición de juicio político contra Hilda Araceli Brown, Juan Ignacio Zavala de Movimiento Ciudadano lanzó una acusación contra Morena sobre proteger a sus funcionarios pese a delitos.

“Lo que no pueden hacer es adelantarse a la conclusión de las investigaciones. Lo que tendrían que decir es ‘oye vamos a realizar las investigaciones, toda la parte de inteligencia’ y tope donde tope". Juan Ignacio Zavala, diputado de Movimiento Ciudadano

Esto, tras darse a conocer la investigación contra Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada de Morena, de parte de Estados Unidos por ser presunta colaboradora del Cártel de Sinaloa y la facción de Los Mayitos.

Por lo cual, Juan Ignacio Zavala, diputado de Movimiento Ciudadano presentó una demanda de juicio político en su contra, aunque otros diputados de Morena se pronunciaron a su favor de Hilda Araceli Brown Figueredo.

Juan Ignacio Zavala arremete contra Morena (Juan Ignacio Zavala vía X)

Juan Ignacio Zavala acusa a Morena de proteger a sus funcionarios como Hilda Araceli Brown Figueredo

En entrevista para MVS Noticias, Juan Ignacio Zavala lanzó una acusación contra Morena de proteger a sus funcionarios y evitar la investigación pese a señalamientos de delitos, adelantándose a las averiguaciones.

Juan Ignacio Zavala aclaró que no está señalando la culpabilidad de Hilda Araceli Brown Figueredo, sin embargo, con la solicitud de juicio político busca que se le quite el fuero para que proceda la investigación.

Y es que Juan Ignacio Zavala ejemplificó con el caso del diputado Cuauhtémoc Blanco, ya que se votó en contra de retirar su fuero a pesar de la acusación de intento de abuso sexual.

El diputado también señaló el caso de Adán Augusto López, a quien Morena ha defendido de que no sabía lo que pasaba con su secretario de Seguridad y su vinculación con un grupo criminal aunque no hay investigaciones.

Por lo mismo, Juan Ignacio Zavala afirmó que Morena malinterpreta el fuero, ya que explicó a Manuel López San Martín que dicho derecho es para evitar persecución política por sus opiniones.

De momento, no se ha dado respuesta a la solicitud de juicio político de Juan Ignacio Zavala en la Cámara de Diputados.