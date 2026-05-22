La aplicación para teléfonos celulares del Banco del Bienestar, por fin habilitó la función con la que se pueden realizar transferencias, por lo que te contamos paso a paso cómo hacerlas.

Con la nueva función de la app del Banco del Bienestar, ya es posible enviar dinero a otras cuentas —ya sea del mismo banco o de otras instituciones financieras— desde el teléfono celular.

Por eso, acá te contamos todos los detalles que necesitas conocer con respecto a la forma por medio de la cual puede realizar transferencias de dinero desde la aplicación oficial.

Paso a paso cómo hacer transferencias desde la app del Banco del Bienestar

Lanzada en septiembre de 2022, la aplicación para dispositivos móviles del Banco del Bienestar se activó para ser una herramienta con la que se podía ejecutar operaciones menores como consulta de saldo.

Sin embargo, a partir de mayo de 2026, la app habilitó una nueva opción para facilitar el manejo del dinero de los usuarios, pues ya se pueden hacer transferencias siguiendo este paso a paso:

Dentro del menú principal, elige la opción “Transferencias” o “Enviar dinero”.

Ingresa la CLABE interbancaria de 18 dígitos o el número de cuenta al que realizarás la transferencia

El sistema también pedirá que ingreses el nombre del beneficiario

Selecciona el banco receptor de la lista disponible que se arroje en el sistema

Establece el monto que deseas transferir

Revisa los datos capturados y una vez que corrobores los datos, confirma la operación

La app emitirá un comprobante digital de la operación que la aplicación genera

Banco del Bienestar (Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro)

Digitalización de la banca impulsó transferencias en app del Banco del Bienestar

La activación de la nueva opción de transferencias en la aplicación para celulares del Banco del Bienestar funciona debido a que se le integró el sistema SPEI del Banco de México.

La medida se enmarca en el plan de digitalización impulsado por Banxico, diseñado para reducir el uso de efectivo, ampliar la inclusión financiera y fortalecer la infraestructura de pagos digitales en México.

Banco del Bienestar (Fotografía Cortesía / Cuartoscuro)

Se debe resaltar que transferencias desde la app del Banco del Bienestar tienen un límite diario de mil quinientos pesos, con activación gradual según la actualización disponible en cada dispositivo móvil.

Además de transferencias, la aplicación incorporó herramientas como CoDi y DiMo, ampliando opciones de pagos digitales y consolidando la estrategia nacional de modernización bancaria.