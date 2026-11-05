La presidenta de México, Claudia Sheinbaum ha dicho durante la mañanera de este jueves 5 de noviembre que presunta triangulación de recursos señalada al gobernador de Nuevo León, Samuel García deberá ser investigada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Tras explicar Sheinbaum, que en investigaciones, las atribuciones del gobierno federal sobre los gobiernos estatales no le corresponden, pues existe autonomía en los estados.

Y de haber mal uso de recursos federales, será la ASF quien solicite la información a la Secretaría de Hacienda, misma que se debe proporcional, agregó Sheinbaum.

De encontrar triangulación de recursos de Samuel García, sanciones también corresponde a ASF: Sheinbaum

Luego de que Sheinbaum precisó que el proceso de investigación por presunta triangulación de recursos de Samuel García estaría a cargo de la ASF, también dijo que las sanciones le corresponden al órgano.

Refrendado que son cosas que al gobierno federal no le corresponden, así como se de tratarse de recursos estatales sería la propia auditoría del estado que debe proceder.

Por ello es que la ASF y ante su revisión de la cuenta ha presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia por una presunta triangulación de recursos que ascendería a más de 7 mil 200 millones de pesos durante 2025 en la administración de Nuevo León encabezada por Samuel García.