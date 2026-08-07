José Luis Abarca es ex alcalde del municipio de Iguala en el estado de Guerrero, de 2012 a 2014.

También es conocido José Luis Abarca por haber sido detenido a finales de 2014 tras las investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, por lo que se encuentra en prisión en el penal del Altiplano, ¿pero quién es el ex alcalde Iguala?

¿Quién es José Luis Abarca?

José Luis Abarca es un ex político y ex empresario que nació el 18 de marzo de 1961 en Arcelia, Guerrero.

Durante su llegada a la política, José Luis Abarca ganó presencia tras llegar al municipio de Iguala como alcalde, sin embargo, la notoriedad llegó a su figura, tras ser detenido en septiembre de 2014 junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa.

Su detención se debió por la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y por lo que José Luis Abarca enfrenta distintos procesos penales, entre los principales está delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, secuestro y homicidio.

¿Quién es José Luis Abarca? Ex alcalde Iguala (Especial)

¿Qué edad tiene José Luis Abarca, ex alcalde Iguala?

56 años es la edad que tiene José Luis Abarca, ex alcalde Iguala.

¿Quién es la esposa de José Luis Abarca?

José Luis Abarca está casado con María de los Ángeles Pineda Villa, ex presidenta del DIF municipal en Iguala.

¿De qué signo zodiacal es José Luis Abarca, ex alcalde Iguala?

José Luis Abarca, ex alcalde Iguala pertenece al signo zodiacal de Piscis.

¿Cuántos hijos tiene José Luis Abarca?

Son cuatro hijos los que tiene José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa:

Yazareth Abarca Pineda

Yozahandy Abarca Pineda

Luis Xavier Abarca Pineda

José Luis Abarca Pineda

¿Qué estudió José Luis Abarca, ex alcalde Iguala?

Se conoce que ​​ José Luis Abarca estudió la licenciatura en Derecho en el Centro de Estudios Universitarios Sor Juana Inés de la Cruz.

¿En qué ha trabajado José Luis Abarca?

La historia laboral de José Luis Abarca se desarrolló en la política y en el medio empresarial, pues de joven vendía sombreros y vestidos para novia en una tienda de su padre.

Así como José Luis Abarca también fue parte del negocio familiar de su madre, en la compra y venta de oro y joyería.

Al incursionar en la política José Luis Abarca, el único cargo que ocupó fue como alcalde de Iguala por el PRD, del 1 de octubre de 2012 hasta su destitución el 30 de septiembre de 2014.