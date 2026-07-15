El fiscal penal Jorge Edmundo Cortés, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos en Materia de Hidrocarburos (FEMDO), cobró notoriedad pública en julio de 2026 al ser el encargado de la investigación contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna por el caso de huachicol fiscal.

En el ejercicio de sus funciones, recibió la solicitud formal para citar a declarar al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, aunque hasta mediados de julio la fiscalía no había emitido respuesta oficial.

¿Quién es Jorge Edmundo Cortés, agente de la FEMDO?

Jorge Edmundo Cortés se desempeña como agente del Ministerio Público Federal y fiscal penal, adscrito a la FEMDO y conocido por el caso del vicealmirante Farías Laguna.

Su nombre cobró notoriedad pública en julio de 2026 debido a que tiene a su cargo la investigación del caso de corrupción y contrabando de combustible conocido como “huachicol fiscal”.

En este proceso, el exmando naval Manuel Roberto Farías Laguna le envió una solicitud formal para citar a declarar al exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, con el fin de esclarecer los hechos investigados.

¿Cuántos años tiene Jorge Edmundo Cortés, agente de la FEMDO?

La fecha exacta de nacimiento de Jorge Edmundo Cortés no está publicada en directorios públicos gubernamentales, por lo que se desconoce su edad.

¿Quién es la esposa de Jorge Edmundo Cortés, agente de la FEMDO?

No hay información pública disponible sobre la vida privada de Jorge Edmundo Cortés, por lo que se desconocen detalles sobre si se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es Jorge Edmundo Cortés, agente de la FEMDO?

Al no tener información confirmada sobre la fecha de nacimiento de Jorge Edmundo Cortés, se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Jorge Edmundo Cortés, agente de la FEMDO?

No hay información pública sobre si Jorge Edmundo Cortés tiene hijos.

¿Qué estudió Jorge Edmundo Cortés, agente de la FEMDO?

No existen registros en bases de datos públicas ni currículos disponibles que detallen la trayectoria académica de Jorge Edmundo Cortés.

Sin embargo, para ejercer como agente del Ministerio Público Federal se necesita tener una formación profesional en Derecho o Ciencias Penales.

¿En qué ha trabajado Jorge Edmundo Cortés, agente de la FEMDO?

Jorge Edmundo Cortés es un funcionario público mexicano que se desempeña como agente del Ministerio Público Federal y fiscal penal.

Actualmente, está adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, la cual forma parte de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) dentro de la Fiscalía General de la República (FGR).

Su relevancia pública aumentó en julio de 2026 al ser el fiscal encargado de la investigación del caso de “huachicol fiscal” y delincuencia organizada. En el ejercicio de sus funciones, recibió las siguientes solicitudes y documentos clave:

Petición de comparecencia: El 1 de junio de 2026, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna le envió un escrito formal solicitando citar a declarar al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

Objetivo de la investigación: La defensa de Farías Laguna busca que, a través de la gestión de Cortés Meléndez, se obtenga el testimonio de Ojeda Durán para esclarecer hechos relacionados con delitos en materia de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Hasta mediados de julio de 2026, se reportó que la fiscalía a su cargo no había emitido una respuesta oficial ni citado al exsecretario de Marina a pesar de la solicitud recibida.