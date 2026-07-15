La noche del 14 de julio de 2026, se registró un nuevo descarrilamiento del Tren Interoceánico en el kilómetro 230+800 de la Línea Z, en Oaxaca, exactamente en el mismo tramo donde hace siete meses ocurrió un accidente que dejó 14 muertos.

En esta ocasión, el incidente del Tren Interoceánico involucró a dos unidades de carga articuladas, sin que se reportaran personas lesionadas ni afectaciones a la población.

Autoridades activaron protocolos de seguridad y realizaron maniobras para liberar la vía, aunque persisten dudas sobre las condiciones de operación en ese tramo.

Reportan nuevo descarrilamiento del Tren Interoceánico en mismo tramo del accidente de hace 7 meses

Un tren de carga del Corredor Interoceánico sufrió un nuevo descarrilamiento la noche del 14 de julio en la Línea Z, en el mismo tramo donde hace casi siete meses ocurrió otro accidente ferroviario.

Nuevo descarrilamiento del Tren Interoceánico en la misma zona del accidente de hace siete meses (Redes sociales)

Tras el incidente, las autoridades activaron los protocolos de seguridad y personal especializado realizó las maniobras para retirar las unidades descarriladas y liberar la vía. No se reportan heridos.

El nuevo descarrilamiento ocurrió prácticamente en el tramo kilómetro 230+800, prácticamente la misma curva donde el 28 de diciembre de 2025 se registró el accidente más grave del Tren Interoceánico.

Hasta el momento, no se ha revelado el motivo del nuevo descarrilamiento del Tren Interoceánico, pero se desatan dudas sobre las condiciones de operación en uno de los tramos más complejos de recorrido.

Cabe mencionar que, desde el incidente de diciembre 2025, las autoridades limitaron el recorrido a 30 km/h en ese tramo ya que, según la versión oficial, el descarrilamiento se dio por exceso de velocidad.