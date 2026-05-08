El nombre de Humberto Nava, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la FGR, cobró relevancia tras ser detenido por agredir a su esposa en la alcaldía Coyoacán, CDMX.

La noche del 7 de mayo, en la intersección de Prolongación División del Norte y Miguel Ángel de Quevedo, una mujer de 51 años acusó a Humberto Nava de haberla golpeado después de una discusión.

En el lugar, autoridades de la SSC confirmaron que la mujer tenía una contusión visible en la frente, presuntamente causada por los golpes que le propinó su esposo y líder sindical de la FGR.

Líder sindical de la FGR es detenido por agresión contra su pareja (Michelle Rojas)

¿Quién es Humberto Nava, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la FGR?

Humberto Nava Genera se desempeña como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Fiscalía (SNTFGR). En mayo de 2026 se le acusó de ejercer violencia contra su esposa.

Esta no es la primera vez que Humberto Nava encabeza una polémica, pues en el 2019 fue acusado de enriquecerse ilícitamente a costa de los trabajadores.

“Por años ha disfrutado mensualmente de 290 mil pesos, por concepto de cuota sindical, dinero de los contribuyentes que va a parar a sus bolsillos”. Diario Basta

En 2024, trabajadores sindicalizados presentaron una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la FGR, acusándolo de irregularidades en el manejo de recursos destinados a festejos, torneos, excursiones y congresos sindicales.

¿Cuántos años tiene Humberto Nava?

Acorde con el reporte oficial, Humberto Nava tenía 68 años al momento de ser detenido en los límites de las colonias Atlántida y El Rosedal, en la alcaldía Coyoacán.

Líder sindical de la FGR es detenido por agresión contra su pareja (Especial)

¿Quién es la esposa de Humberto Nava?

Aunque no se dio a conocer su nombre, se sabe que la esposa de Humberto Nava es una mujer de 51 años.

¿En qué ha trabajado Humberto Nava?

Humberto Nava ha sido líder del sindicato de la institución federal desde 1993, cuando todavía llevaba el nombre de Procuraduría General de la República (PGR), según el sitio web oficial de la organización.

Como secretario general del SNTFGR, Humberto Nava tenía a su cargo:

Representar legal, política y administrativamente a la organización y al Comité Ejecutivo Nacional

Intervenir en los asuntos jurídicos del Sindicato

Presidir los Consejos Nacionales

Designar personal

De acuerdo con los registros sindicales del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el último periodo de Humberto Nava inició en julio de 2022 y terminaría en julio de 2028.

Líder sindical de la FGR intentó evitar detención mostrando su credencial

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la FGR, Humberto Nava, fue detenido por elementos de la SSC de la CDMX luego de ser acusado de golpear a su pareja.

De acuerdo con la información difundida por el reportero Carlos Jiménez, Nava intentó evitar su arresto, presumiendo que conocía a altos funcionarios de la dependencia encabezada por Ernestina Godoy.

Incluso mostró una credencial para intentar librar la detención, pero esto no tuvo efecto ante los policías capitalinos.