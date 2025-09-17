El martes 16 de septiembre se llevó a cabo una ceremonia de relevo de mando en la 30 Zona Militar de Villahermosa, Tabasco, donde rindió protesta como el nuevo comandante Jesús Alejandro Adame Cabrera.

Adame Cabrera es el relevo de Miguel Ángel López Martínez, quien filtró la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, quien huyó del país el mismo día de su otorgamiento.

Aquí te decimos todo lo que sabemos sobre el nuevo comandante de la 30 Zona Militar de Tabasco, Jesús Alejandro Adame Cabrera, como:

¿Quién es Jesús Alejandro Adame Cabrera?

¿Cuántos años tiene Jesús Alejandro Adame Cabrera?

¿Qué signo zodiacal es Jesús Alejandro Adame Cabrera?

¿Jesús Alejandro Adame Cabrera tiene esposa?

¿Jesús Alejandro Adame Cabrera tiene hijos?

¿Qué estudió Jesús Alejandro Adame Cabrera?

¿Cuál es la trayectoria de Jesús Alejandro Adame Cabrera? y más

¿Quién es Jesús Alejandro Adame Cabrera?

Jesús Alejandro Adame Cabrera es el nuevo comandante de la 30 Zona Militar en Villahermosa, Tabasco.

Adame Cabrera sustituye a Miguel Ángel López Martínez, quien en junio pasado señaló que el 14 de febrero se libró una orden de aprehensión contra Bermúdez Requena; mismo día en el que el exsecretario de Seguridad de Tabasco abandonó México hacia Panamá.

El nuevo comandante, originario de Guerrero, tomó protesta en presencia del gobernador Javier May, quien celebró el nuevo nombramiento.

¿Cuántos años tiene Jesús Alejandro Adame Cabrera?

Jesús Alejandro Adame Cabrera, quien relevó en la 30 Zona Militar a Miguel Ángel López Martínez, nació el 31 de marzo de 1969, por lo que actualmente tiene 56 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Jesús Alejandro Adame Cabrera?

Ya que el cumpleaños de Jesús Adame Cabrera es el 31 de marzo, el comandante de la 30 Zona Militar de Tabasco nació bajo el signo zodiacal de aries.

Las personas aries son conocidas por ser innovadoras e independientes, con un espíritu pionero y con liderazgo.

¿Jesús Alejandro Adame Cabrera tiene esposa?

La vida personal de Jesús Alejandro Adame Cabrera se mantiene en privado, por lo que se desconoce si tiene esposa.

¿Jesús Alejandro Adame Cabrera tiene hijos?

Asimismo, se desconoce si el comandante Jesús Alejandro Adame Cabrera tiene o no hijos.

¿Qué estudió Jesús Alejandro Adame Cabrera?

El comandante Jesús Alejandro Adame Cabrera es egresado de la Escuela Superior de Guerra con la licenciatura de Administración Militar.

Asimismo, cuenta con una especialidad de Estado Mayor, lo que le permite estar al frente de cuarteles generales.

¿Cuál es la trayectoria de Jesús Alejandro Adame Cabrera?

El actual comandante de la 30 Zona Militar de Tabasco se ha desempeñado como docente; asimismo, ha estado al frente de otras zonas y regiones militares.

Antes de tomar su actual cargo, el comandante Jesús Alejandro Adame Cabrera fue docente en la Escuela Superior de Guerra.

Asimismo, se ha desempeñado como:

jefe de sección en el Estado Mayo conjunto de la Defensa Nacional

Comandante del Batallón de Tropas de Asalto del Cuerpo de Guardias Presidenciales

Comandante General de Brigada de la Sexta Zona Militar

Comandante General de Brigada de la Décimo Primera Región Militar

Jesús Alejandro Adame Cabrera sustituye a Miguel Ángel López Martínez, quien reveló orden de captura de Hernán Bermúdez Requena

Jesús Alejandro Adame Cabrera tomó protesta el 16 de septiembre como el nuevo comandante de la 30 Zona Militar de Tabasco, en sustitución de Miguel Ángel López Martínez.

López Martínez fue quien reveló que el pasado 14 de febrero se ordenó la captura de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora.

Asimismo, señaló que el mismo día en que se libró la orden, Bermúdez Requena salió de México hacia Panamá; finalmente el líder criminal fue detenido en Paraguay, el 13 de septiembre, es decir, 7 meses después de su fuga.