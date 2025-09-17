Miguel Ángel López Martínez fue removido como comandante de la 30/a Zona Militar, en Tabasco, luego de denunciar el vínculo de Hernández Bermúdez Requena con el cártel de La Barredora y la orden de aprehensión en su contra en febrero pasado.

A partir de este 16 de septiembre de 2025, su puesto lo tomó el general de brigada Jesús Alejandro Adame Cabrera.

Miguel Ángel López Martinez tuvo resultados palpables, aseguró el gobernador de Tabasco, Javier May, al despedirlo y desearle suerte en su nueva encomienda.

Asistimos a la Ceremonia de Toma de Protesta, Posesión al Cargo y Protesta de Bandera del Comandante de la 30/a Zona Militar, al C. General de Brigada D.E.M. Jesús Alejandro Adame Cabrera, pic.twitter.com/x6JjRHCSIP — JAVIER MAY (@TabascoJavier) September 16, 2025

¿A dónde fue enviado Miguel Ángel López Martínez ?

El comandante Miguel Ángel López habría sido enviado a 6/a Zona Milita, que se encuentra en Saltillo, Coahuila, revelaron medios de comunicación tras denunciar los vínculos de Hernán Bermúdez Requena con La Barredora, presunto brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al dar la bienvenida a Alejandro Adame Cabrera, el gobernador de Tabasco, Javier May, dijo que trabajarán juntos por la paz y seguridad del estado.

¿Hernán Bermúdez Requena siempre estuvo en Paraguay?

En julio pasado, el secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, confirmó que había una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena y señaló que también existía una ficha de Interpol, por la cual lo estaban buscando en Europa, Panamá y Brasil.

Posteriormente se supo que uno de sus sobrinos, Gerardo Bermudez Arreola, fue detenido en paraguaya, por irregularidades en negocios de apuestas y casinos.

La familia Bermúdez Requena tenía negocios de casinos y apuestas en México cuyos permisos fueron otorgados por la notaría de Adán Augusto López Hernández hacía años atrás.

Finalmente se supo que Hernán Bermudez Requena fue detenido la semana anterior también en Paraguay viviendo a todo lujo.