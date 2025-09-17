Miguel Ángel López Martínez es el general que denunció nexo de Hernán Bermúdez Requena con La Barredora, recientemente fue relevado de su cargo.

El general Miguel Ángel López Martínez fue sustituido de la 30 zona militar de Villahermosa, Tabasco.

En julio pasado el general Miguel Ángel López Martínez había dado a conocer la existencia de una orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco en la administración de Adán Augusto Hernández y presunto líder del grupo criminal La Barredora, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Quién es Miguel Ángel López Martínez?

Miguel Ángel López Martínez es conocido como el general que denunció nexo de Hernán Bermúdez Requena con La Barredora durante una entrevista.

Recientemente relevado de su cargo como encargado de la 30 Zona Militar de Villahermosa, Tabasco y sustituido por Jesús Alejandro Adame Cabrera, comandante General de Brigada.

El gobernador de Tabasco, Javier May acudió a esta ceremonia de relevo militar en las instalaciones del 37 Batallón de Infantería, quién aprovechó la ocasión para despedir al general Miguel Ángel López Martínez y destacar su trabajo en seguridad por los resultados visibles que obtuvo.

“Agradecemos también, al General Miguel Ángel López Martínez, por el compromiso que mostró con resultados palpables en Tabasco, misión cumplida y mucho éxito en sus próximos encargos” Javier May, gobernador de Tabasco sobre general Miguel Ángel López Martínez

En una entrevista para Radio Fórmula el pasado mes de julio, el general Miguel Ángel López Martínez reveló que el pasado 14 de febrero se expidió una orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora.

Asimismo, había revelado más detalles en lo que especificaba que Hernán Bermúdez Requena había huido hacia Mérida, Yucatán para escapar con rumbo a Panamá.

Cabe recordar que el pasado 12 de septiembre Hernán Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay.

Miguel Ángel López Martínez, general que denunció nexo de Hernán Bermúdez Requena con La Barredora (Especial)

¿Qué estudió Miguel Ángel López Martínez?

De la información de Miguel Ángel López Martínez, general que denunció nexo de Hernán Bermúdez Requena con La Barredora, rescata por los medios acerca de su máximo grado de estudios, se sabe que el general tiene el rango de general de Brigada, Diplomado de Estado Mayor.

Además de que estuvo a cargo de las labores de protección durante el paso del huracán Berly en el sureste del país.

¿En qué ha trabajado Miguel Ángel López Martínez?

En la carrera militar de Miguel Ángel López Martínez, general que denunció nexo de Hernán Bermúdez Requena con La Barredora hay varios encargos como encargado de diferentes zonas militares del país.

De acuerdo con información que circula en medios de comunicación, previo a su relevo se sabe que estuvo al frente de:

29 zona militar en Minatitlán, Veracruz como comandante

30 Zona Militar de Villahermosa, Tabasco como comandante

Según Infobae el general Miguel Ángel López Martínez fue transferido a la sexta Zona Militar con sede en Saltillo, Coahuila.